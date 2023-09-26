Губернатор Махонин анонсировал строительство школы на месте исторического здания

27 сентября 2023 в 11:50 Размер текста - 17 +

Власти обещают восстановить здание в первоначальном виде Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В ближайшее время в Перми начнется строительство школы по улице Уральской, 110. Здесь находилось историческое здание, которое проектировал швейцарский архитектор Ханнес Мейер. По словам губернатора Прикамья Дмитрия Махонина, подрядчик уже готовится выходить на строительную площадку. «Вместе с городом мы в ближайшее время должны начать строительство школы на ул. Уральской, 110. Проектирование уже идет, все контракты заключены, нам необходимо просто финансово обеспечить стройку, и это сделано», — приводит издание «Новый компаньон» слова Махонина. Ранее в историческом здании располагалось общежитие. Оно было признано аварийным, а затем — расселено. После расселения в здании несколько раз возникали пожары. В 2023 году объект снесли, поскольку здание не являлось объектом культурного наследия. Тем не менее власти решили восстановить его в первоначальном виде. Строительством школы займется ООО «ЖБК-Строй». Сейчас эта компания уже возводит несколько соцобъектов в различных территориях Прикамья.

В ближайшее время в Перми начнется строительство школы по улице Уральской, 110. Здесь находилось историческое здание, которое проектировал швейцарский архитектор Ханнес Мейер. По словам губернатора Прикамья Дмитрия Махонина, подрядчик уже готовится выходить на строительную площадку. «Вместе с городом мы в ближайшее время должны начать строительство школы на ул. Уральской, 110. Проектирование уже идет, все контракты заключены, нам необходимо просто финансово обеспечить стройку, и это сделано», — приводит издание «Новый компаньон» слова Махонина. Ранее в историческом здании располагалось общежитие. Оно было признано аварийным, а затем — расселено. После расселения в здании несколько раз возникали пожары. В 2023 году объект снесли, поскольку здание не являлось объектом культурного наследия. Тем не менее власти решили восстановить его в первоначальном виде. Строительством школы займется ООО «ЖБК-Строй». Сейчас эта компания уже возводит несколько соцобъектов в различных территориях Прикамья.