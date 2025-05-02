Командир бригады ВДВ рассказал о звонке Путина

Командир 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Воздушно-десантных войск (ВДВ) с позывным Баркас рассказал, что получил неожиданный звонок от президента России Владимира Путина. По словам военного, глава государства лично поблагодарил его и весь личный состав за успешное выполнение поставленных задач и завершение курской операции.
«Вызвал на связь верховный главнокомандующий, поблагодарил за проделанную работу лично состав бригады, за успешное выполнение задач, за завершение курской операции, за наши боевые будни. Передал благодарности для всего личного состава. Звонок был неожиданный», — заявил Баркас. Его слова приводит РИА Новости. Он добавил, что звонки от главы государства случаются крайне редко, особенно когда находишься на линии фронта.
Командир также подчеркнул, что бойцы бригады готовы продолжить выполнять любые задачи, поставленные верховным главнокомандующим, в любой точке и на любом континенте. По его словам, коллектив подразделения сохраняет высокий боевой дух и остается полностью преданным службе и долгу.
Ранее Владимир Путин заслушал доклад начальника Генштаба о завершении разгрома украинских войск в Курской области и поздравил российских военнослужащих с победой. По данным официальных источников, ВСУ предприняли попытку наступления на регион 6 августа 2024 года, бои продолжались 263 дня и завершились значительными потерями украинских подразделений, включая штурмовые части и спецназ.
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