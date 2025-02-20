Опубликована схема расположения платных автопарковок, которая планируется к внедрению в центре Челябинска. Соответствующие документы поступили в гордуму.
«Планируемые платные парковочные места (отмечены синим цветом) будут иметь бесплатную альтернативу (отмечены розовым). Запуск платного парковочного пространства планируется летом нынешнего года», — пояснили в МУП «Эвис».
Концепцию обсудили на круглом столе в гордуме. Спикер Сергей Буяков подчеркнул, что система платных парковок должна быть максимально удобна для челябинцев. Автолюбитель, приехавший в центр города, сможет найти пусть и платное, но свободное парковочное место.
Для инвалидов места продолжат оставаться бесплатными. Также в гордуму внесено предложение о том, чтобы сделать их бесплатными для многодетных семей и участников боевых действий. Правда, на данный момент предполагается, что им бесплатное пользование парковками будет предоставляться в заявительном порядке.
Стоимость парковочного места, согласно планам, будет оставлять 30 рублей. Стоимость парковки в Ростове-на Дону составляется 35 рублей, в Воронеже 40, в Екатеринбурге 50, в Нижнем Новгороде 60 рублей в час. В частных паркингах Челябинска — от 100 рублей в час.
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