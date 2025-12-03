Тысячи проектов со всей России поборются за гранты президентского фонда

Победителей второго грантового конкурса 2026 года планируется объявить в конце апреля Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На второй грантовый конкурс 2026 года Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) поступило 9 232 заявки из всех 89 регионов России. Самыми популярными тематическими направлениями стали «Культурный код», «Место силы» и «Единство с судьбой России». Об этом сообщила пресс-служба фонда.

«Заявочная кампания второго грантового конкурса 2026 года завершена», — сказал генеральный директор ПФКИ Роман Карманов. С завершением приема заявок конкурс переходит к ключевому этапу — экспертной оценке проектов. До конца апреля жюри должно распределить почти пять млрд рублей среди самых сильных проектов — тех, что действительно способны изменить культурный ландшафт России.

Победителей второго грантового конкурса 2026 года планируется объявить в конце апреля. Уже с июня 2026 года лучшие идеи начнут реализовываться на практике.

Продолжение после рекламы

Наибольшее количество заявок оказалось в направлении «Культурный код» — 3 233 проекта, «Место силы» (1 406 заявок), «Единство с судьбой России» (1 143 заявки) и «Страна возможностей» (755 заявок). По сумме запрашиваемой грантовой поддержки среди заявок лидируют две категории. Во ‑первых, это гранты от 700 тысяч до семи млн рублей — в этой группе подано 4 700 заявок. Значительный интерес заявители проявили к грантам до 700 тысяч рублей — 3 421 заявка.

Наибольшее количество заявок на второй грантовый конкурс 2026 года направили команды из Москвы — 962 проекта, Омской области — 544 заявки и Республики Башкортостан — 409 заявок. Далее следуют Белгородская область (407 заявок), Нижегородская область (354 заявки), Республика Татарстан (337 заявок), Санкт‑Петербург (292 заявки), Кемеровская область (231 заявка), Удмуртская Республика (231 заявка) и Республика Саха — Якутия (213 заявок).

Из Донецкой Народной Республики поступили 55 заявок, из Луганской Народной Республики — 17. Из Херсонской области направлено шесть заявок, еще шесть — из Запорожской области.

Общий финансовый запрос со стороны участников составил почти 38 млрд рублей. При этом претенденты заявили существенный объем софинансирования — более 29,9 млрд рублей. Заявочная кампания длилась с 15 октября по 2 декабря. В конкурсе приняли участие самые разные организации и структуры, работающие в сфере культуры и креативных индустрий. В числе заявителей — некоммерческие организации, коммерческие компании, индивидуальные предприниматели, а также муниципальные учреждения.