SHAMAN перестал носить обручальное кольцо

Поклонники Ярослава уверяют: переживать по поводу отсутствия обручального кольца на руке артиста не стоит Фото: Виктор Васильев

Месяц назад в жизни SHAMANa случилось знаменательное событие: певец женился на Екатерине Мизулиной. После свадьбы артист появлялся на съемках и выступлениях с симпатичным обручальным кольцом на безымянном пальце. Впрочем, сейчас он его неожиданно снял, сообщает корреспондент URA.RU.

Несмотря на свадьбу, медового месяца у артиста не было. Корректировать рабочий график из-за изменения семейного статуса Ярослав Дронов не стал. Выступления, съемки и концерты идут у SHAMANa практически каждый день. Впрочем, Ярослав не сетует: каждый раз он работает мощно, выкладываясь на сцене полностью.

На всех съемках и концертах до недавнего времени Дронов появлялся с обручальным кольцом на руке. Оно у Ярослава — классическое, без драгоценных камней и модных наворотов. Поклонники отмечали, что свадебный атрибут Ярославу очень даже идет: с кольцом он смотрится очень стильно и эффектно.

Продолжение после рекламы

Впрочем, на днях певец удивил. На очередном концерте Дронов появился без украшения на безымянном пальце. Зрители это заметили сразу. Они пытались рассмотреть обручальное кольцо на пальце Ярослава, но все их попытки оказались тщетными.

SHAMAN снял обручальное кольцо Фото: Виктор Васильев

«Почему же он его снял? — удивлялись зрители. — Ведь мы так любим их пару: они очень красивые, яркие, интересные!»

Говорить на тему, почему внезапно снял обручальное кольцо, Дронов не стал. Сразу после выступления он поспешил в гримерку, не задерживаясь с журналистами.

Впрочем, преданные поклонники Ярослава уверяют: переживать по поводу отсутствия обручального кольца на руке артиста не стоит. Мол, еще во время второго брака Дронов говорил, что украшения ему мешают во время выступлений. Именно поэтому он не надевает их на сцену.

«Разве в этом суть брака, чтобы носить кольцо?» — удивлялся еще несколько лет назад во время разговоров с журналистами SHAMAN.