Россия стала ближе к технологическому суверенитету

ИТ-отрасль в России успешно развивается Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

ИТ-отрасль в России успешно развивается и занимает значимое место в национальной экономике. Выручка российских ИТ-компаний за первое полугодие 2025 года достигла 5,5 трлн рублей. Положительная динамика укрепляет основу для технологического лидерства страны — цели, обозначенной президентом РФ Владимиром Путиным, сообщили в АНО «Цифровая экономика».

«Продолжаются рост выручки и увеличение прибыли, повышается объем налогов, уплаченных организациями ИТ-отрасли, видим рост численности сотрудников организаций и увеличение вклада ИТ-отрасли в занятость. Указанная динамика укрепляет основу для достижения одной из национальных целей, обозначенных президентом России, — технологического лидерства страны», — заявила генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Чулпан Госсамова URA.RU. Она отметила усиление роли ИТ-отрасли в экономике России по многим показателям.

Благодаря широкому спектру государственных мер поддержки ИТ-сектор демонстрирует устойчивую динамику развития и уже занимает заметную долю в структуре национальной экономики, заявил руководитель аппарата правительства Дмитрия Григоренко. «Так, выручка организаций ИТ-отрасли от реализации товаров и услуг (собственных и покупных) составила 5,5 трлн рублей, показав рост на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года», — отметил Григоренко. По его словам, совокупный объем налоговых и страховых отчислений организаций ИТ-сектора увеличился на 20% и превысил трлн рублей.

Продолжение после рекламы