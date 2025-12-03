Названа опасная привычка, которая губит телефон
Если телефон лежит экраном вниз, не повреждается основная камера
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Эксперты BGR рассказали, почему телефоны лучше класть экраном вниз. Материал об этом размещен на сайте портала.
«Если что-то упадет сверху, пока устройство лежит на экране, дисплей будет в порядке <...> Расположение телефона вниз также дает небольшой бонус — экономию заряда батареи», — пишет портал. К тому же, как указывается в материале, когда телефон лежит экраном вниз, то основная камера не получает повреждений от поверхности. На ней не появляются трещины. Заряд экономится за счет того, что некоторые устройства не отображают уведомления, если их экран плотно закрыт поверхностью стола. Это подчеркивает портал BGR.
Ранее «Яндекс» опроверг информацию о том, что умные колонки подслушивают пользователей. Компания заявила, что без ведома владельцев устройства не могут слушать разговоры пользователя. Для того, чтобы колонки слушали владельца, необходимо назвать активационное слово.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.