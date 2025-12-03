Названа опасная привычка, которая губит телефон

«Если что-то упадет сверху, пока устройство лежит на экране, дисплей будет в порядке <...> Расположение телефона вниз также дает небольшой бонус — экономию заряда батареи», — пишет портал. К тому же, как указывается в материале, когда телефон лежит экраном вниз, то основная камера не получает повреждений от поверхности. На ней не появляются трещины. Заряд экономится за счет того, что некоторые устройства не отображают уведомления, если их экран плотно закрыт поверхностью стола. Это подчеркивает портал BGR.