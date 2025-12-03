Всплыли новые подробности о внезапной смерти бывшей жены Ефремова

Советская и российская актриса Ксения Качалина скончалась на 55-м году жизни Фото: Кадр из фильма «Романовы. Венценосная семья», реж. Глеб Панфилов, 2000, Киностудия «ВЕРА»

Актер Михаил Ефремов нашел тело своей бывшей жены Ксении Качалиной возле кровати, в захламленной квартире, где не было света. Актер вместе с сыном около 14:00 приехали проведать Качалину, но дверь им никто не открыл.

«Им удалось вскрыть замки и попасть в квартиру, которая была сильно захламлена. Света в жилище не было. Возле кровати Ефремов с сыном обнаружили лежащее на боку тело Качалиной», — сообщает telegram-канал SHOT.

По словам Ефремова, они с сыном старались реанимировать Качалину сами, но безуспешно, поэтому вызвали скорую и полицию. В последний раз родственники виделись с Ксенией около двух недель назад. Известно, что она злоупотребляла алкоголем.

Продолжение после рекламы