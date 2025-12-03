Всплыли новые подробности о внезапной смерти бывшей жены Ефремова
Советская и российская актриса Ксения Качалина скончалась на 55-м году жизни
Фото: Кадр из фильма «Романовы. Венценосная семья», реж. Глеб Панфилов, 2000, Киностудия «ВЕРА»
Актер Михаил Ефремов нашел тело своей бывшей жены Ксении Качалиной возле кровати, в захламленной квартире, где не было света. Актер вместе с сыном около 14:00 приехали проведать Качалину, но дверь им никто не открыл.
«Им удалось вскрыть замки и попасть в квартиру, которая была сильно захламлена. Света в жилище не было. Возле кровати Ефремов с сыном обнаружили лежащее на боку тело Качалиной», — сообщает telegram-канал SHOT.
По словам Ефремова, они с сыном старались реанимировать Качалину сами, но безуспешно, поэтому вызвали скорую и полицию. В последний раз родственники виделись с Ксенией около двух недель назад. Известно, что она злоупотребляла алкоголем.
Ксения Качалина известна по ролям в фильмах 1980-1990-х годов, среди которых «Три сестры» Сергея Соловьева (1994) и «Над темной водой» Дмитрия Месхиева (1993). Она также снималась в сериалах «Марш Турецкого» и «Романовы: Венценосная семья». В социальных сетях о смерти Качалиной рассказал ее друг Алексей Агранович.
