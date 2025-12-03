Почему зять Трампа поехал на «почти секретные» переговоры с Путиным: история потомка белорусских партизан
Дэвид Кушнер является зятем Дональда Трампа с 2009 года
Фото: Flicker / Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0
В Москве прошла закрытая встреча спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с российским главой Владимиром Путиным. На этот раз компанию Уиткоффу составил еще один американец, в прошлом — бывший старший советник президента США Дональда Трампа и его нынешний зять — Джаред Кушнер. Зачем он приехал в Москву и какую роль потомок белорусских партизан играет в разрешении конфликта на Украине — в материале URA.RU.
Американец с белорусскими корнями
Джаред Кушнер родился 10 января 1981 года в Ливингстоне, Нью-Джерси, в семье Чарльза Кушнера и его жены Сирил Штадтмауэр. При этом бабушка и дедушка Джареда Кушнера по отцовской линии Раиса Кушнер и Иосиф Беркович — выходцы из города Новогрудок (сейчас территория Белоруссии). В годы Великой Отечественной войны Раиса Кушнер спаслась из Новогрудского гетто.
Впоследствии она присоединилась к еврейскому партизанскому отряду братьев Бельских, где познакомилась со своим будущим мужем Иосифом (Йозефом) Берковичем. После окончания войны семья эмигрировала в Соединенные Штаты, где их сын Чарльз, отец Джареда, основал девелоперскую компанию Kushner Companies, занимающуюся созданием новых объектов недвижимости.
Уже сам Джаред затем продолжил развитие семейного бизнеса. Он принял руководство компанией в период, когда его отец отбывал тюремный срок по обвинению в финансовых нарушениях (впоследствии Чарльз Кушнер был помилован Дональдом Трампом).
Кушнер также запомнился рядом крупных сделок. Наиболее известной под его руководством стала покупка в 2007 году нью-йоркского небоскреба по адресу Пятая авеню, 666 за рекордные на тот момент 1,8 миллиарда долларов. Параллельно с бизнес-карьерой Кушнер получил образование в Гарвардском университете и Нью-Йоркском университете.
«Теневой президент»: Кушнер вошел в семью Трампа...
В 2009 году Джаред Кушнер вступил в брак с Иванкой Трамп, дочерью Дональда Трампа. Их знакомство состоялось за четыре года до свадьбы благодаря общим друзьям.
Этот брак стал не только семейным, но и политическим союзом. С приходом Трампа в Белый дом Кушнер, несмотря на молодость и отсутствие государственного опыта, получил колоссальное влияние.
Ему приписывают налаживание виртуальной кампании Трампа в соцсетях, организацию ключевых встреч. Роль Кушнера настолько крупна, что его иногда называют в СМИ «теневым президентом».
Еще в 2017 году Джаред Кушнер вышел из управления своей компанией, чтобы сосредоточиться на работе с Дональдом Трампом. Отмечается также, что Кушнер при помощи своей газеты The New York Observer, которую выкупил ранее, освещал президентскую кампанию Трампа в ходе президентских выборов.
...и в Белый дом
С 2017 года Кушнер занял должность старшего советника президента, которую он занимал по 2021 год. В рамках этих обязанностей Кушнер курировал ключевые внешнеполитические направления, наиболее заметным достижением стало посредничество в подготовке так называемых «Соглашений Авраама» в 2020 году, способствовавших нормализации отношений Израиля с рядом арабских государств.
После возвращения Трампа на пост президента в 2025 году Кушнер не получил официальной государственной должности, однако он, как зять Трампа, сохранил особое доверие Трампа в целом. Именно поэтому Кушнер был одним из тех, кто участвовал в сложных переговорах по заключению перемирия в секторе Газа.
«Мозг Трампа» за столом переговоров в Кремле
Его работа по заключению перемирия в Газе, как отмечают американские журналисты, дала возможность в дальнейшем присоединиться к переговорам с Россией. Более того, Кушнера в целом называют одним из авторов первоначального американского мирного плана по Украине, который был представлен в ноябре 2025 года и изначально состоял из 28 пунктов.
Ранее в Кремле сообщили, что почти пятитчасовая встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером прошла в режиме конфиденциальности: стороны обсуждали несколько вариантов американского мирного плана по Украине, включая исходный документ из 28 пунктов. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, часть предложений Москва считает приемлемыми, часть — нет.
Материал из сюжета:Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.