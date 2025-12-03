Почему зять Трампа поехал на «почти секретные» переговоры с Путиным: история потомка белорусских партизан

Дэвид Кушнер является зятем Дональда Трампа с 2009 года Фото: Flicker / Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

В Москве прошла закрытая встреча спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с российским главой Владимиром Путиным. На этот раз компанию Уиткоффу составил еще один американец, в прошлом — бывший старший советник президента США Дональда Трампа и его нынешний зять — Джаред Кушнер. Зачем он приехал в Москву и какую роль потомок белорусских партизан играет в разрешении конфликта на Украине — в материале URA.RU.

Американец с белорусскими корнями

Джаред Кушнер родился 10 января 1981 года в Ливингстоне, Нью-Джерси, в семье Чарльза Кушнера и его жены Сирил Штадтмауэр. При этом бабушка и дедушка Джареда Кушнера по отцовской линии Раиса Кушнер и Иосиф Беркович — выходцы из города Новогрудок (сейчас территория Белоруссии). В годы Великой Отечественной войны Раиса Кушнер спаслась из Новогрудского гетто.

Впоследствии она присоединилась к еврейскому партизанскому отряду братьев Бельских, где познакомилась со своим будущим мужем Иосифом (Йозефом) Берковичем. После окончания войны семья эмигрировала в Соединенные Штаты, где их сын Чарльз, отец Джареда, основал девелоперскую компанию Kushner Companies, занимающуюся созданием новых объектов недвижимости.

Продолжение после рекламы

Уже сам Джаред затем продолжил развитие семейного бизнеса. Он принял руководство компанией в период, когда его отец отбывал тюремный срок по обвинению в финансовых нарушениях (впоследствии Чарльз Кушнер был помилован Дональдом Трампом).

Кушнер также запомнился рядом крупных сделок. Наиболее известной под его руководством стала покупка в 2007 году нью-йоркского небоскреба по адресу Пятая авеню, 666 за рекордные на тот момент 1,8 миллиарда долларов. Параллельно с бизнес-карьерой Кушнер получил образование в Гарвардском университете и Нью-Йоркском университете.

«Теневой президент»: Кушнер вошел в семью Трампа...

В 2009 году Джаред Кушнер вступил в брак с Иванкой Трамп, дочерью Дональда Трампа. Их знакомство состоялось за четыре года до свадьбы благодаря общим друзьям.

Этот брак стал не только семейным, но и политическим союзом. С приходом Трампа в Белый дом Кушнер, несмотря на молодость и отсутствие государственного опыта, получил колоссальное влияние.

Ему приписывают налаживание виртуальной кампании Трампа в соцсетях, организацию ключевых встреч. Роль Кушнера настолько крупна, что его иногда называют в СМИ «теневым президентом».

Еще в 2017 году Джаред Кушнер вышел из управления своей компанией, чтобы сосредоточиться на работе с Дональдом Трампом. Отмечается также, что Кушнер при помощи своей газеты The New York Observer, которую выкупил ранее, освещал президентскую кампанию Трампа в ходе президентских выборов.

...и в Белый дом

С 2017 года Кушнер занял должность старшего советника президента, которую он занимал по 2021 год. В рамках этих обязанностей Кушнер курировал ключевые внешнеполитические направления, наиболее заметным достижением стало посредничество в подготовке так называемых «Соглашений Авраама» в 2020 году, способствовавших нормализации отношений Израиля с рядом арабских государств.

После возвращения Трампа на пост президента в 2025 году Кушнер не получил официальной государственной должности, однако он, как зять Трампа, сохранил особое доверие Трампа в целом. Именно поэтому Кушнер был одним из тех, кто участвовал в сложных переговорах по заключению перемирия в секторе Газа.

«Мозг Трампа» за столом переговоров в Кремле

Его работа по заключению перемирия в Газе, как отмечают американские журналисты, дала возможность в дальнейшем присоединиться к переговорам с Россией. Более того, Кушнера в целом называют одним из авторов первоначального американского мирного плана по Украине, который был представлен в ноябре 2025 года и изначально состоял из 28 пунктов.

Продолжение после рекламы