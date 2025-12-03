Названы самые востребованные профессии в России
Одна из самых востребованных профгрупп сегодня — квалифицированные рабочие
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Медсестры, фельдшеры и акушеры будут наиболее востребованы экономикой страны до 2032 года. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
«Самыми востребованными с точки зрения запроса экономики являются медсестры, фельдшеры и акушеры», — сказал Котяков, выступая на Всероссийском кадровом форуме. Он также указал, что высок спрос и на представителей рабочих специальностей: электромехаников, автомехаников, механиков, сварщиков, слесарей, операторов станков и промышленных установок. По его словам, одна из самых востребованных профессиональных групп сегодня — квалифицированные рабочие.
Ранее комитет Госдумы по просвещению на заседании в первом чтении поддержал законопроект, предусматривающий продление до 2029 года эксперимента в сфере среднего профессионального образования. В рамках пилотного проекта учащиеся девятых классов, планирующие поступление в колледж вместо продолжения обучения в 10-м классе, смогут сдавать только два обязательных ОГЭ — по русскому языку и математике. Изначально эксперимент реализовывался в Москве, Петербурге и Липецкой области. Теперь к проекту будут подключены еще пять субъектов РФ: Республика Татарстан, Московская, Ростовская, Тверская и Тюменская области.
