Названы самые востребованные профессии в России

Одна из самых востребованных профгрупп сегодня — квалифицированные рабочие Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Медсестры, фельдшеры и акушеры будут наиболее востребованы экономикой страны до 2032 года. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«Самыми востребованными с точки зрения запроса экономики являются медсестры, фельдшеры и акушеры», — сказал Котяков, выступая на Всероссийском кадровом форуме. Он также указал, что высок спрос и на представителей рабочих специальностей: электромехаников, автомехаников, механиков, сварщиков, слесарей, операторов станков и промышленных установок. По его словам, одна из самых востребованных профессиональных групп сегодня — квалифицированные рабочие.