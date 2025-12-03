Уиткофф уже второй раз не смог отказаться от чебуреков в Москве

Уиткофф попробовал посикунчики с крабом Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Спецпосланник США Стив Уиткофф во время визита в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным не смог отказаться от местных чебуреков. Как пишут СМИ, американский представитель во время своего очередного визита в страну для переговоров решил попробовать посикунчики с крабом — уральский вариант чебуреков меньшего размера.

«Сегодня внимание принца спецпосланника привлекли посикунчики с крабом. Это уральские родственники чебуреков. Они меньшего размера», — пишет 360.ru. Издание акцентировало внимание на том, что американский гость вновь выбрал чебуреки в одном из столичных рестораннов.

В этот раз в ресторане для американской делегации приготовили расширенное меню с акцентом на русские и уральские продукты. К столу подали красную, черную и щучью икру, крабов, гребешков, вяленую оленину, говядину, сельдь, картофель и сибирские грузди.

Ранее 2 декабря президент РФ Владимир Путин принял в Кремле Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Переговоры продолжались около пяти часов. Подробне — в материале URA.RU.