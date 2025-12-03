Медведев жестко высказался о коррупционном скандале в ЕС

По словам Медведева, Европа занимает самую жесткую и эскалационную позицию Фото: Роман Наумов © URA.RU

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в резкой форме прокомментировал новый коррупционный скандал в Евросоюзе, связанный с экс-главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Был такой фильм про британских киллеров, которых спрятали в европейском городишке в Бельгии. В нашем прокате шел под названием „Залечь на дно в Брюгге“. Именно это и сделала госпожа Могерини», — написал Медведев. По его словам, Могерини «залегла на дно», став после завершения работы в структуре ЕС ректором Колледжа Европы в Брюгге. Российский политик подчеркнул, что «на контрактах в этом колледже она и спалилась» — прямо увязав ее имя с коррупционным скандалом, который активно обсуждается в российских и ряде европейских медиа. При этом Медведев подчеркивает, что Могерини на своем посту казалась ему «поприличнее», чем нынешние европейские лидеры. Однако, «на пенсии» она «пошла вразнос».

Особенно жестко Медведев высказался в адрес главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьер-министра Эстонии Каи Каллас. Он утверждает, что в отличие от Могерини они «ждать пенсии не стали», чтобы вовлечься в коррупционные истории. По Урсуле фон дер Ляйен Медведев повторяет один из популярных в критике Еврокомиссии сюжетов — тему закупок вакцин в период пандемии COVID-19. Касаясь Каи Каллас, Медведев напоминает об истории с бизнесом ее мужа, который, по сообщениям медиа, вел деятельность, связанную с Россией, уже после начала украинского конфликта.

