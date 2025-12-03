Глава СПЧ Фадеев назвал совершение намаза в метро провокацией

Фадеев заявил, что мусульманин, который не успел во время помолиться, может сделать это позже Фото: Роман Наумов © URA.RU

Совершать намаз в метро и водителям во время рейса в общественном транспорте нельзя, такие действия носят провокационный характер. Об этом заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. Он уточнил, что речь идет о случаях демонстративной молитвы в вагонах и переходах, а также при остановке автобусов на проезжей части.

«Когда в метро на грязном полу раскладывают молельные коврики, начинают как бы демонстративно, вызывающе молиться, это противоречит, на мой взгляд, установкам подлинного ислама. Это провокация», — сказал Фадеев в интервью РБК. По его словам, подобные акции нацелены на то, чтобы спровоцировать «не очень грамотных людей именно в эту минуту начинать молиться» и затем использовать их «для достижения каких-то политических целей».

Глава СПЧ сообщил, что изучал «руководящие документы» ислама и не нашел в них жесткой привязки намаза «до минуты». Он отметил, что мусульманин, который не успел совершить молитву вовремя, может сделать это позже, не прерывая операции, рейсы и другие ответственные процессы. Фадеев подчеркнул, что остановка автобуса для намаза или молитва на полу в метро не соответствуют ни религиозным предписаниям, ни требованиям безопасности. Решать проблему, по его мнению, нужно через просветительскую работу, в первую очередь со стороны исламских лидеров.

