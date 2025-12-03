С начала СВО Россия уничтожила 100 тысяч беспилотников ВСУ
За время СВО уничтожено более 100 тысяч БПЛА
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Российские военные уничтожили более 100 тысяч украинских беспилотников с начала специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены <…> 100 082 беспилотных летательных аппарата», — сообщили в Минобороны РФ. Информацию об этом передает ТАСС.
ВСУ почти ежедневно предпринимают попытки ударить по объектам на территории РФ при помощи ракет или БПЛА. Однако средства ПВО РФ дежурят круглосуточно и отражают удары противника.
Дроны атаковали территории России и в ночь на 3 декабря. По данным оборонного ведомства было сбито более 102 дронов.
Обломки одного из беспилотников спровоцировали возгорание на нефтебазе в Тамбовской области. Кроме того, в Воронежской области зафиксированы незначительные повреждения топливных резервуаров. Подробнее об атаках украинских дронов по территориям РФ на 3 декабря — в материале URA.RU.
Материал из сюжета:Украинские атаки по российским регионам
