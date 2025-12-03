С начала СВО Россия уничтожила 100 тысяч беспилотников ВСУ

За время СВО уничтожено более 100 тысяч БПЛА Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Российские военные уничтожили более 100 тысяч украинских беспилотников с начала специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены <…> 100 082 беспилотных летательных аппарата», — сообщили в Минобороны РФ. Информацию об этом передает ТАСС.

ВСУ почти ежедневно предпринимают попытки ударить по объектам на территории РФ при помощи ракет или БПЛА. Однако средства ПВО РФ дежурят круглосуточно и отражают удары противника.

Дроны атаковали территории России и в ночь на 3 декабря. По данным оборонного ведомства было сбито более 102 дронов.