С начала СВО Россия уничтожила 100 тысяч беспилотников ВСУ

03 декабря 2025 в 14:16
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Российские военные уничтожили более 100 тысяч украинских беспилотников с начала специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены <…> 100 082 беспилотных летательных аппарата», — сообщили в Минобороны РФ. Информацию об этом передает ТАСС. 

ВСУ почти ежедневно предпринимают попытки ударить по объектам на территории РФ при помощи ракет или БПЛА. Однако средства ПВО РФ дежурят круглосуточно и отражают удары противника.

Дроны атаковали территории России и в ночь на 3 декабря. По данным оборонного ведомства было сбито более 102 дронов.

Обломки одного из беспилотников спровоцировали возгорание на нефтебазе в Тамбовской области. Кроме того, в Воронежской области зафиксированы незначительные повреждения топливных резервуаров. Подробнее об атаках украинских дронов по территориям РФ на 3 декабря — в материале URA.RU.

Материал из сюжета:

Украинские атаки по российским регионам

