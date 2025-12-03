День волонтера 2025: лучшие картинки и поздравления для тех, кто делает добро

Скоро, 5 декабря, вся страна скажет «спасибо» своим героям в обычной жизни — волонтерам Фото: Илья Московец © URA.RU

5 декабря — День волонтера. В России сегодня действуют десятки тысяч организаций, которые меняют жизнь к лучшему. URA.RU собрало историю праздника, его традиции, готовые поздравления и картинки — сохраняйте и делитесь добром.

Когда в России отмечают День волонтера

День добровольца (волонтера) в России отмечают каждый год 5 декабря. Эта дата закреплена Указом Президента РФ от 27 ноября 2017 года. Она совпадает с Международным днем добровольцев, учрежденным ООН. В 2025 году праздник выпадает на пятницу.

История Дня волонтера в России

У праздника глубокие корни. Еще во времена Древней Руси помощь ближнему была частью повседневной жизни и основывалась на общинных традициях и взаимной поддержке. Позже благотворительность стала важной частью жизни высших сословий, а фраза «всем миром» отражала готовность общества объединиться для решения общих задач.

В конце XIX века появились первые попечительские организации, где люди добровольно и безвозмездно помогали нуждающимся. В XX веке волонтеры внесли огромный вклад в развитие страны, участвуя в масштабных стройках и проектах, движимые чувством долга и ответственности.

Чем занимаются волонтеры

Сегодня волонтерство охватывает практически все сферы жизни. Добровольцы помогают в ликвидации последствий ЧС, ищут пропавших, поддерживают людей с инвалидностью, работают с беженцами, заботятся о животных и обеспечивают проведение крупных событий. В 2018 году был принят закон о статусе волонтера, а во многих регионах внедрены стандарты поддержки добровольчества. Ежегодно в декабре в Москве проходит Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, где подводятся итоги года, награждаются лучшие и строятся планы на будущее.

Традиции Дня волонтера в России

5 декабря по всей стране чествуют тех, кто помогает другим. Вот как это происходит:

Центральное событие — форум и премия #МЫВМЕСТЕ в Москве. Сюда съезжаются ведущие волонтеры и организации. На форуме подводят итоги года, обмениваются опытом и вручают премии лучшим.

Благодарность на всех уровнях. В регионах проходят церемонии, концерты и встречи, где волонтеров публично благодарят и вручают им награды от властей и общественных организаций.

Уроки добра для молодежи. В школах и вузах опытные волонтёры проводят встречи, рассказывают о своей работе и вовлекают новое поколение в добровольчество.

Дни открытых дверей в НКО. Благотворительные организации приглашают всех желающих узнать об их работе изнутри и присоединиться.

Вся страна в эфире. В соцсетях идут масштабные флешмобы с историями о волонтёрских подвигах и словами благодарности под хештегами #МЫВМЕСТЕ и #ДеньВолонтера.

Добрые дела как главная традиция. Сам праздник становится поводом для новых акций: сборов помощи, донорских дней, экологических субботников.

Поздравления с Днем волонтера (добровольца) 2025

1. Для тех, кто помогает людям (социальные проекты, НКО)

С Днем волонтера! Вы не ждете благодарности, но именно ваши поступки меняют чью-то жизнь к лучшему каждый день. Ваше терпение и участие творят настоящее волшебство, давая надежду там, где ее почти не осталось. Спасибо, что вы есть в этом мире.

2. Для тех, кто спасает и ищет (МЧС, поисковые отряды, медицина)

Поздравляю с Днем волонтера! Когда случается беда, вы — первые, кто приходит на помощь, не думая о собственном комфорте. Ваша выдержка, смелость и готовность действовать в любой момент спасают жизни и судьбы. Вы — настоящие герои нашего времени, и ваша сила вдохновляет.

3. Для волонтеров культуры и событий (фестивали, музеи, городские праздники)

С праздником, с Днем волонтера! Вы создаете атмосферу радости и гостеприимства на каждом мероприятии. Ваша энергия и улыбки делают праздники по-настоящему яркими и запоминающимися для тысяч людей. Спасибо, что дарите эмоции и делаете наш досуг особенным.

4. Для защитников природы и животных (эко-активисты, приюты)

С Днем волонтера! Ваша забота о нашей планете и ее обитателях — это инвестиция в общее будущее. Каждое посаженное дерево и каждое спасенное животное — это след, который останется на долгие годы. Спасибо за ваше чуткое сердце и неутомимые руки.

5. Для наставников и волонтеров образования (работа с детьми, подростками)

Поздравляю с Днем добровольца! Вы открываете детям новые горизонты, поддерживаете, верите в них, когда они в себе сомневаются. Ваше время и внимание для многих становятся тем самым маяком, который помогает не сбиться с пути. Вы растите не просто подрастающее поколение, вы растите будущее.

6. Для тех, кто помогает в больницах и хосписах

С Днем волонтера! Вы приносите в больничные палаты не просто помощь, а человеческое тепло и поддержку, которых так не хватает в трудную минуту. Ваше присутствие, простой разговор или тихая помощь — это глоток воздуха и напоминание о жизни за стенами больницы. Низкий вам поклон за милосердие.

7. Для волонтеров международных и гуманитарных миссий

Поздравляем с Днем волонтера! Вы стираете границы своим желанием помочь, доказывая, что добро не имеет национальности. Ваш труд вдали от дома — это подвиг взаимопонимания и сострадания ко всему человечеству. Спасибо, что несете мир и помощь туда, где это так необходимо.

8. Для организаторов и координаторов волонтерских движений

С профессиональным праздником, с Днем волонтера! Вы — те, кто стоит за кулисами добра, превращая порыв помочь в слаженную системную работу. Ваша организаторская работа, терпение и умение вдохновлять других — это фундамент, на котором держится все волонтерское движение. Без вас эта машина добра не сдвинулась бы с места.

9. Для новичков и тех, кто только начинает свой путь

С Днем волонтера и добро пожаловать в нашу большую семью! Ваше первое участие, ваши первые сомнения и первые победы — это самое ценное. Не бойтесь пробовать и ошибаться, главное — ваше искреннее желание сделать мир лучше. Мы рады, что вы с нами, и ваш вклад уже бесценен.

10. Для ветеранов волонтерского движения

С глубоким уважением и благодарностью поздравляем вас с Днем волонтера! Ваш многолетний опыт, мудрость и преданность делу — это живая история и золотой фонд нашего движения. Вы — пример для всех нас, доказательство того, что добро — это путь длиною в жизнь. Спасибо, что продолжаете вести за собой новые поколения.

Картинки с Днем волонтера 2025

URA.RU подготовило открытки с Днем волонтера 2025 — выбирайте понравившуюся и отправляйте всем причастным.

Куда можно обратиться, чтобы стать волонтером в России

Вот список некоторых организаций, которые всегда рады новым помощникам. Каждая из них занимается своим важным делом, и вы можете выбрать то, что ближе именно вам.

1. Российский Красный Крест. Здесь ценят любую помощь. Не обязательно иметь медицинское образование. Вы можете:

Сдать кровь как донор.

Помочь собрать и развезти гуманитарную помощь (одежду, продукты) для тех, кто попал в беду.

Участвовать в социальных программах для пожилых людей или детей.

2. Благотворительный фонд «Подари жизнь». Фонд помогает детям и молодым взрослым, которые борются с раком и другими тяжелыми болезнями. Волонтеры здесь помогают не деньгами, а своим временем и заботой: организуют праздники в больницах, поддерживают семьи пациентов, помогают с бытовыми вопросами.

3. Платформа «Добро.рф». Это не один фонд, а целая большая платформа, где собраны тысячи волонтерских проектов по всей стране. Можно сказать, это «агрегатор добрых дел». На их сайте легко найти акцию или проект прямо в вашем городе — от посадки деревьев до помощи в приюте для животных.

4. Благотворительный фонд «Нужна помощь». Этот фонд в первую очередь поддерживает другие некоммерческие организации и социальные проекты. Став его волонтером, вы можете помогать с профессиональными навыками: вести соцсети, переводить тексты, помогать на мероприятиях или работать с данными.

5. Благотворительный фонд «Дом с маяком» (помощь хосписам). Фонд поддерживает детей и молодых взрослых с неизлечимыми заболеваниями, обеспечивая им достойную жизнь. Волонтеры здесь дарят семьям своё самое ценное — время и внимание: могут посидеть с ребенком, чтобы родители отдохнули, помочь с прогулкой или просто стать другом.

6. Организация «Врачи детям». Специализируется на помощи самым уязвимым: подросткам в кризисной ситуации, детям, живущим с ВИЧ, и ребятам с особенностями развития. Здесь особенно нужны ответственные люди, готовые стать старшими товарищами (наставниками) или помогать в реабилитационных и образовательных программах.

Волонтерство за границей: как это работает

Да, стать волонтером в другой стране можно. Это шанс не просто посмотреть мир, а стать частью жизни другой страны, помогая людям и одновременно практикуя язык. Но будьте готовы к настоящей работе, а не к курорту.

Варианты для старта. Можно поехать учить детей английскому в странах Азии или Африки. За работу часто дают жилье и еду. Идеально для первого опыта.

Серьезные проекты. Если готовы к долгосрочной работе (от полугода), можно помогать в детских приютах в Латинской Америке или Азии. Здесь требуется эмоциональная устойчивость.

Для любителей природы. Популярна программа на фермах по всему миру: вы помогаете по хозяйству в обмен на проживание и питание. Без зарплаты, зато много свежего воздуха.