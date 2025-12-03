ВС РФ освободили населенный пункт Червоное
03 декабря 2025 в 14:07
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Российские войска освободили населенный пункт Червоное в Запорожской области в ходе специальной военной операции. Об этом сообщает Минобороны в своем telegram-канале.
