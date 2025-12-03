Глава ВТБ Костин: Россия готова развивать отношения с США, несмотря на санкции

По словам Костина, у России и США есть большое пространство для сотрудничества Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Россия по ‑прежнему заинтересована в развитии отношений с США как с «великой экономической державой». Об этом сообщил председатель правления ВТБ Андрей Костин. По его словам, несмотря на политическое напряжение и санкции, Москва видит значительный потенциал для сотрудничества с Вашингтоном.

«Мы бы хотели развивать отношения с США. Это великая экономическая держава, и Россия очень заинтересована. Россия не хочет войны. Россия хочет мира с Америкой и остальным миром», — заявил Костин в интервью телеканалу CNN.

По его словам, у России и США есть перспективы для сотрудничества в сфере полезных ископаемых, Арктики, космоса и атомной энергетики. При этом он отметил, что, несмотря на исторически небольшие торговые связи, до санкций американские инвесторы играли значительную роль на российском финансовом рынке.

Костин также сообщил, что, будучи под санкциями с 2018 года, продолжает поддерживать личные контакты с американскими банкирами. Однако в свете арестов российских активов на Западе он выразил недоверие к западным партнерам и заявил, что будущая международная кооперация будет смещаться в сторону Китая, Индии и арабских стран.

В октябре президент России Владимир Путин заявил, что одна из ключевых национальных задач страны — восстановление отношений с США. По его словам, между крупными мировыми державами неизбежно возникают разногласия и конфликты интересов, однако принципиальное значение имеет то, каким образом они подходят к их урегулированию, передает RT.