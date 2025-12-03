Экс-губернатору Хабаровского края Фургалу назначили 25 лет колонии
В 2023 году Фургал был осужден на 22 года колонии строгого режима
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу Бабушкинский суд Москвы назначил 25 лет лишения свободы по делу о мошенничестве и создании преступного сообщества. Этот срок определен с учетом уже имеющегося приговора по делу об организации заказных убийств и покушений.
Как передает РИА Новости, в 2023 году Фургал был осужден на 22 года колонии строгого режима. Сегодня был удовлетворен запрос прокурора на назначение 25 лет колонии и штрафа в размере 11 миллионов рублей.
В новом деле Сергея Фургала и его соучастников обвинили в создании и участии в преступном сообществе, незаконной предпринимательской деятельности, злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации, мошенничестве в особо крупном размере и легализации похищенного имущества. Следствие утверждало, что под руководством Фургала и предпринимателя Николая Шухова действовала организованная группа.
Участники организации с декабря 2018 года по июль 2020-го похитили более двух миллиардов рублей из средств «МСП-Банка». Кроме того, следственные органы заявляли о хищении 8,7 миллиона долларов, принадлежащих компании Global Metcorp Ltd. Отдельный эпизод дела касался попытки завладения имуществом компании «Торэкс-Хабаровск» на сумму более 1,2 миллиарда рублей. Организованная группа стремилась установить контроль над активами предприятия, используя корпоративные и финансовые механизмы. Однако, довести этот замысел до конца подсудимым не удалось.
Назначенные Сергею Фургалу 25 лет лишения свободы учитывают его прежний приговор по уголовному делу об организации заказных покушений и убийств предпринимателей в 2000-х годах. В том процессе, завершившемся в 2023 году, экс-губернатор был признан виновным и приговорен к 22 годам колонии строгого режима. Тогда суд пришел к выводу, что Фургал организовал покушения на убийство и убийства бизнесменов в период своей предпринимательской деятельности до прихода во власть. Сам экс-губернатор вину отрицал, а его сторонники называли дело политически мотивированным. Сергей Фургал был задержан в июле 2020 года. Его этапировали из Хабаровска в Москву.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.