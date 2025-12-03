Экс-губернатору Хабаровского края Фургалу назначили 25 лет колонии

В 2023 году Фургал был осужден на 22 года колонии строгого режима Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу Бабушкинский суд Москвы назначил 25 лет лишения свободы по делу о мошенничестве и создании преступного сообщества. Этот срок определен с учетом уже имеющегося приговора по делу об организации заказных убийств и покушений.

Как передает РИА Новости, в 2023 году Фургал был осужден на 22 года колонии строгого режима. Сегодня был удовлетворен запрос прокурора на назначение 25 лет колонии и штрафа в размере 11 миллионов рублей.

В новом деле Сергея Фургала и его соучастников обвинили в создании и участии в преступном сообществе, незаконной предпринимательской деятельности, злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации, мошенничестве в особо крупном размере и легализации похищенного имущества. Следствие утверждало, что под руководством Фургала и предпринимателя Николая Шухова действовала организованная группа.

Участники организации с декабря 2018 года по июль 2020-го похитили более двух миллиардов рублей из средств «МСП-Банка». Кроме того, следственные органы заявляли о хищении 8,7 миллиона долларов, принадлежащих компании Global Metcorp Ltd. Отдельный эпизод дела касался попытки завладения имуществом компании «Торэкс-Хабаровск» на сумму более 1,2 миллиарда рублей. Организованная группа стремилась установить контроль над активами предприятия, используя корпоративные и финансовые механизмы. Однако, довести этот замысел до конца подсудимым не удалось.