Европейские политики «глубоко неправы», ожидая нанесения стратегического поражения России, заявил Дмитрий Песков Фото: Роман Наумов © URA.RU

Европа глубоко неправа, рассчитывая нанести России стратегическое поражение. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, что несколько европейских стран объвили о выделении денег на закупку оружия для Украины сразу же после важных переговоров Москвы и Вашингтона о завершении конфликта.

«Это как раз то, о чем вчера говорил в Центре международной торговли президент Путин. Его спросили, почему европейцы не участвуют в процессе, и вот как раз президент и отметил, что европейцы не участвуют в процессе, потому что они по-прежнему одержимы идеей нанесение стратегического поражения России. Они продолжают действовать в этом русле, и они глубоко в этом неправы», — зхаявил Песков.