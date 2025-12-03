Логотип РИА URA.RU
Кремль — URA.RU: Европа глубоко неправа, ожидая нанесения поражения России

Песков: Европа глубоко неправа, ожидая нанесения стратегического поражения РФ
03 декабря 2025 в 14:42
03 декабря 2025 в 14:42
Европейские политики «глубоко неправы», ожидая нанесения стратегического поражения России, заявил Дмитрий Песков

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Европа глубоко неправа, рассчитывая нанести России стратегическое поражение. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, что несколько европейских стран объвили о выделении денег на закупку оружия для Украины сразу же после важных переговоров Москвы и Вашингтона о завершении конфликта.

«Это как раз то, о чем вчера говорил в Центре международной торговли президент Путин. Его спросили, почему европейцы не участвуют в процессе, и вот как раз президент и отметил, что европейцы не участвуют в процессе, потому что они по-прежнему одержимы идеей нанесение стратегического поражения России. Они продолжают действовать в этом русле, и они глубоко в этом неправы», — зхаявил Песков.

В Брюсселе 3 декабря проходит встреча глав МИД стран НАТО. С самого утра они начали объявлять о выделении Украине денег на закупку оружия. Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде по прибытии на встречу пообещал Киеву 500 млн долларов, Германия — 200 млн. Накануне, 2 декабря, в Кремле прошли переговоры об урегулировании конфликта между президентом Владимиром Путиным и спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом, приехавшим вместе с зятем американского лидера Джаредом Кушнером. По итогам встречи российская сторона оценила ее как продуктивную.

Спецоперация РФ на Украине

