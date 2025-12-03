Песков прокомментировал отсутствие заявлений по итогам переговоров Путина и Уиткоффа

По словам Пескова, конфинденциальность положительно скажется на успехе переговоров по Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Чем более конфиденциально будут проходить переговоры, тем выше окажется их результативность. Так ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла, комментируя вопрос журналистов о том, известно ли что-либо о российских корректировках мирного плана главы Белого дома Дональда Трампа, которые американская делегация увезла в США.

Президент России Владимир Путин 2 декабря провел в Кремле переговоры со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером, который также является зятем Трампа. Центральным вопросом встречи стало урегулирование конфликта на Украине. Переговоры длились порядка пяти часов. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, участники детально обсудили содержание инициатив, изложенных в четырех документах, связанных с американским планом мирного урегулирования. При этом стороны договорились, что не будут разглашать детали прошедших российско-американских переговоров. Подробнее о том, чем закончились переговоры читайте в материале URA.RU.