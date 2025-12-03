Песков заявил, что США по последним переговорам придерживаются позиции РФ

Дмитрий Песков высказался о прошедших переговорах Путина и Уиткоффа Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Кремле отреагировали на заявления госсекретаря США Марко Рубио по итогам закрытых переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и спецпредставителем американского главы Стивом Уиткоффом. Там отметили, что все заявления Рубио по переговорам — это не вбросы от журналистов. США также придерживаются позиции России о том, чтобы не афишировать публично итоги переговоров. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал журналистам.

«Что касается вбросов. Никакой это не вброс. Это заявление госсекретаря. Мы исходим из того, что лучше, чтобы переговоры велись в тишине. Видим, что и американцы придерживаются этого принципа», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Также, по его словам, телефонный разговор Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом теоретически возможен в любой момент, однако пока работа по украинской тематике идет на экспертном уровне.