Песков заявил, что США по последним переговорам придерживаются позиции РФ
Дмитрий Песков высказался о прошедших переговорах Путина и Уиткоффа
Фото: Роман Наумов © URA.RU
В Кремле отреагировали на заявления госсекретаря США Марко Рубио по итогам закрытых переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и спецпредставителем американского главы Стивом Уиткоффом. Там отметили, что все заявления Рубио по переговорам — это не вбросы от журналистов. США также придерживаются позиции России о том, чтобы не афишировать публично итоги переговоров. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал журналистам.
«Что касается вбросов. Никакой это не вброс. Это заявление госсекретаря. Мы исходим из того, что лучше, чтобы переговоры велись в тишине. Видим, что и американцы придерживаются этого принципа», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Также, по его словам, телефонный разговор Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом теоретически возможен в любой момент, однако пока работа по украинской тематике идет на экспертном уровне.
Сама встреча прошла накануне. После госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News подробно прокомментировал переговоры. Он оценил текущее состояние мирного процесса, роль США как посредника и обратил внимание на ключевые разногласия между сторонами.
Материал из сюжета:Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта
