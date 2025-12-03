Логотип РИА URA.RU
В Кремле прокомментировали коррупционный скандал в ЕС

Песков: коррупция в Евросоюзе — их внутреннее дело
03 декабря 2025 в 14:38
Песков подчеркнул, что коррупция присутствует в самых разных государствах

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Коррупционный скандал в Европе, связанный со структурами Евросоюза — внутреннее дело объединения. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Что касается коррупционных скандалов в ЕС — это внутреннее дело Евросоюза», — сказал Песков в ходе конференц-колла, передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь подчеркнул, что коррупция как социальное явление присутствует в самых разных государствах. «Коррупция — явление, которое есть повсеместно», — отметил Песков. Комментируя более широкий контекст, Песков затронул и украинское направление. Он подчеркнул, что коррупция в Киеве и «коррупционные наклонности» украинской элиты давно и хорошо известны на международной арене.

На фоне прошедших обысков в структурах Евросоюза и задержаний в Бельгии политическая напряженность в Брюсселе существенно обостряется. Расследование, которое ведут Европейская прокуратура совместно с бельгийской полицией, охватывает Европейскую службу внешних действий (ЕСВД) и ряд аффилированных с ней организаций. В центре следственных мероприятий находятся предполагаемые нарушения при проведении тендеров, в том числе по контрактам на подготовку молодых дипломатов в Колледже Европы. Обыски были проведены в брюссельской резиденции Европейской службы внешних действий, в коллeдже Европы в Брюгге, а также в нескольких частных домах. В результате операции задержаны три человека. Бельгийская газета L'Echo сообщала, что среди задержанных могут находиться бывшая глава дипломатической службы ЕС Федерика Могерини и экс-генеральный секретарь евродипслужбы Стефано Санни.

