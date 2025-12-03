Логотип РИА URA.RU
Общество

Уиткоффу и зятю Трампа показали особую комнату в Кремле

Кушнер и Уиткофф осмотрели Грановитую палату Кремля
03 декабря 2025 в 14:48
Американской делегации перед переговорами показали Кремль

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер, зять американского лидера Дональда Трампа, осмотрели Грановитую палату Московского Кремля во время визита в РФ 2 декабря. Фото из комнаты с американской делегацией опубликовал спецпредставитель президента РФ, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Диалог Россия-США», — подписал Дмитриев фото, из Гранатового зала, которое выложил в Instagram (запрещена в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской). На снимке Уиткофф, Кушнер и сам Дмитриев осматривают зал кремлевского комплекса.

Ранее 2 декабря президент РФ Владимир Путин принял в Кремле Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Переговоры продолжались около пяти часов. Подробне — в материале URA.RU.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что стороны обсуждали предложения из четырех документов, связанных с американской концепцией мирного урегулирования на Украине. По его данным, предметом разговора стали подходы к прекращению боевых действий и будущим гарантиям безопасности.

До осмотра Грановитой палаты и встречи с президентом Уиткофф и Дмитриев пообедали в одном из московских ресторанов и прогулялись по центру города. Они осмотрели здание Большого театра и другие объекты в исторической части столицы. По Москве делегация передвигалась на автомобилях Aurus. В Кремль гости пришли пешком через Красную площадь, к ним присоединился Кушнер.

Грановитая палата — один из старейших сохранившихся залов Московского Кремля. Ее начали строить в 1487 году по проекту итальянского архитектора Марко Фрязина как тронный зал для приемов великого князя Ивана III. Работы завершил в 1491 году архитектор Пьетро Антонио Солари. Здесь традиционно проходили торжественные церемонии и государственные приемы, в том числе с участием иностранных посланников. Сейчас палата используется для протокольных мероприятий и официальных встреч.

Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

