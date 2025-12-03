В Кремле высказались об отказе Европы от российского газа

По мнению Пескова, своим решением Европа обрекает себя на более дорогие источники энергии Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Совместное заявление Совета Евросоюза (ЕС) и Европарламента об отказе от российского газа говорит лишь о том, что европейские государства теперь будут закупать голубое топливо у других стран по более высокой цене. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

Ранее Совет ЕС и Европарламент достигли предварительной договоренности о введении полного запрета на импорт российского природного газа в европейские страны. Как подчеркивается в совместном заявлении, распространенном пресс-службой Совета ЕС, отказ от российских энергоносителей будет осуществляться поэтапно. Согласно постановлению, устанавливается поэтапное ограничение на ввоз сжиженного природного газа и трубопроводного газа из России, предусматривающее полное прекращение импорта СПГ с конца 2026 года и трубопроводного газа — с осени 2027 года.