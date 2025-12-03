Песков: Путин не отвергал мирный план Трампа

Песков отметил, что Путин не отвергал план Трампа Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Обмен мнениями по мирному плану главы Белого дома Дональда Трампа между президентом РФ Владимиром Путиным и спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом произошел впервые во время их встречи. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в ходе конференц-колла, комментируя журналистам заявление о том, что Путин отверг план Трампа по Украине.

Президент России Владимир Путин 2 декабря провел в Кремле переговоры со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером, который также является зятем Трампа. Центральным вопросом встречи стало урегулирование конфликта на Украине. Переговоры длились порядка пяти часов. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, участники детально обсудили содержание инициатив, изложенных в четырех документах, связанных с американским планом мирного урегулирования. При этом стороны договорились, что не будут разглашать детали прошедших российско-американских переговоров. Подробнее о том, чем закончились переговоры, читайте в материале URA.RU.