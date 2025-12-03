Песков: Россия готова встречаться с США сколько потребуется
Дмитрий Песков уточнил, что Россия готова разговаривать с США по Украине столько, сколько потребуется
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Россия готова встречаться с США столько, сколько потребуется. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Мы высоко ценим политическую волю президента США Дональда Трампа продолжать искать [решения по Украине]. Мы признательны за эти усилия и готовы встречаться столько, сколько потребуется», — уточнил представитель Кремля во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
