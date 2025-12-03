Логотип РИА URA.RU
Песков: иностранные журналисты пока не заявляли о желании поехать в Красноармейск

03 декабря 2025 в 14:46
Фото: Роман Наумов © URA.RU

Россия не против, чтобы иностранные журналисты приехали в Красноармейск для освещения обстановки в городе, освобожденном РФ на днях. Однако пока от иностранных СМИ не поступало заявок на поездку. Так пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков ответил на вопрос о реакции зарубежной прессы на предложение России посетить этот город.

«Иностранные журналисты пока не заявляли о желании поехать в Красноармейск. Путин не посыл иностранную прессу, но желающие могут это сделать. Представители наших СМИ, в свою очередь, продолжают там работать, несмотря на большую опасность. Пока неизвестно о желающих, но мы не сомневаемся, что они появятся», — заявил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. 

Песков уточнил, что речь изначально шла не о направлении делегации зарубежных репортеров по инициативе Кремля, а о возможности для иностранных корреспондентов самостоятельно запросить такую поездку. Сам Красноармейск был освобожден на днях. 

