Песков: иностранные журналисты пока не заявляли о желании поехать в Красноармейск
Россия не против, чтобы иностранные журналисты посетили Красноармейск, уточнил Дмитрий Песков
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Россия не против, чтобы иностранные журналисты приехали в Красноармейск для освещения обстановки в городе, освобожденном РФ на днях. Однако пока от иностранных СМИ не поступало заявок на поездку. Так пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков ответил на вопрос о реакции зарубежной прессы на предложение России посетить этот город.
«Иностранные журналисты пока не заявляли о желании поехать в Красноармейск. Путин не посыл иностранную прессу, но желающие могут это сделать. Представители наших СМИ, в свою очередь, продолжают там работать, несмотря на большую опасность. Пока неизвестно о желающих, но мы не сомневаемся, что они появятся», — заявил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Песков уточнил, что речь изначально шла не о направлении делегации зарубежных репортеров по инициативе Кремля, а о возможности для иностранных корреспондентов самостоятельно запросить такую поездку. Сам Красноармейск был освобожден на днях.
