У участников СВО появится новая льгота

«Госдума на пленарном заседании в среду приняла законопроект, который предоставляет участникам СВО право повторно получить среднее профессиональное образование на безвозмездной основе», — говорится в сообщении. Как следует из пояснительной записки, многие участники СВО — представители рабочих профессий. После демобилизации таким гражданам важно иметь возможность сменить специальность или повысить квалификацию, не неся дополнительных финансовых расходов.

Идею о предоставлении участникам СВО права на бесплатное второе профессиональное образование ранее озвучила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. В июне 2025 года она подняла этот вопрос на встрече с президентом Владимиром Путиным. Москалькова поясняла, что инициатива особенно важна для тех военнослужащих, кто из ‑за ранений и проблем со здоровьем больше не может работать по своей первой специальности.