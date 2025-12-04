Почему Нина Русланова верила в мистику и была проклята лучшей подругой: 79 лет с рождения народной артистки

На счету Нины Руслановой порядка 150 ролей в кино Фото: Михаил Самошкин / Wikipedia / Public domain

Нина Ивановна Русланова — одна из наиболее ярких актрис советского и российского театра и кино. Народная артистка России, лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых, обладательница четырех «Ник». 5 декабря 2025 года ей исполнилось бы 79 лет. О юности, творческой карьере, личной жизни и главных ролях актрисы — в материале URA.RU.

Тяжелое детство Нины Руслановой

Детство артистки окутано тайной. Она не знала обстоятельств своего рождения: еще младенцем, примерно в двухмесячном возрасте, ее нашли в Богодухове Харьковской области и передали в детский дом. До совершеннолетия Русланова сменит пять таких в Харьковской области. «Был детдом, послевоенные голодные годы. Тяжело переживала. Но тогда таких, как я, было полстраны. Выживали как-то», — неохотно делилась спустя годы актриса в интервью «КП».

Актриса не любила вспоминать свое детство, в том числе, из-за воспитательницы, которая однажды назвала ее дочерью немца из-за слишком светлых волос. После этого все вокруг ополчились на нее, называли фашисткой и даже избили, писало РИА Новости.

Как появилось имя Нина Русланова

В первом детдоме ей дали имя и отчество — Нина Ивановна, а фамилия появилась благодаря инспектору детских учреждений, впечатленной талантом певицы Лидии Руслановой. Инспектор наведалась в детский дом в один из дней, с собой у нее была большая коробка конфет. «Я их, конфеты, до того не пробовала, даже не видела таких, да и после этого она, коробка, тут же исчезла, я даже попробовать не успела», — вспоминала через много лет в эфире канала «Ностальгия» актриса.

Нина Русланова сама себе выбрала дату рождения Фото: Кадр из фильма «Цыган», реж. Александр Бланк, Одесская киностудия

Затем инспектор спросила Нину, как ее зовут. Нина ответила по-украински и назвала имя, но с фамилией помочь не смогла. Инспектор сообщила, что теперь ее фамилия будет Русланова, добавив, что это имя известной певицы. Нина Ивановна позже считала этот выбор символическим даром, определившим ее путь.

Свой официальный день рождения — 5 декабря — Русланова выбрала самостоятельно. В СССР это был выходной — День Сталинской Конституции, когда в детских домах устраивали небольшие концерты и кормили чуть лучше обычного. Для ребенка без семьи такие мелочи имели значение.

Начало творческого пути Руслановой

После школы окончила строительное училище, получив специальность штукатура. Позже решила попытать счастья на сцене и поступила в Харьковский театральный институт, где проучилась один курс, прежде чем отправиться дальше в профессию, которая сделала ее знаменитой.

Русланова окончила Щукинское училище Фото: Irena Niko / Russian Look / Global Look Press

Переехав из Харькова в Москву, Русланова поступила в Театральное училище имени Бориса Щукина. Училась там с 1965 по 1969 год на курсе Валентины Львовой. Среди ее однокурсников были Леонид Филатов, Александр Кайдановский, Борис Галкин, Надежда Гурзо, Виктор Качан, Игорь Дыховичный, Анастасия Вертинская и другие.

Успехи в кино

Нина Русланова начала сниматься в кино с 1967 года. Ее первой ролью стала Надежда в фильме Киры Муратовой «Короткие встречи». За нее актриса получила премию «Ника». С 1988 года она работала в киностудии имени М. Горького. За свою карьеру актриса сыграла почти 150 ролей.

Среди наиболее знаковых работ Руслановой выделяется роль Марьи Вороновой, возглавившей партизанский отряд в борьбе с белогвардейцами в советском сериале «Тени исчезают в полдень». Также стоит отметить фильм «Не стреляйте в белых лебедей», где она сыграла роль Харитины Макаровны, жены главного героя.

Русланова часто становилась музой режиссера Киры Муратовой Фото: Кадр из фильма «Короткие встречи», реж. Кира Муратова, Одесская киностудия

Кроме того, Русланова отметилась запоминающимися персонажами хозяйки дома Альбины Петровны в фильме «Будьте моим мужем», актрисы Наташи Адашовой в «Моем друге Иване Лапшине», матери Искры Поляковой в картине «Завтра была война» и ряде других.

Проблемы со здоровьем и уход Руслановой

После двух перенесенных инсультов — в 2009 и 2014 годах — Нина Русланова постепенно отошла от активной работы. Ее здоровье требовало внимания и восстановления. В 2010-м актрисе также провели серьезную операцию по протезированию сердечного клапана, что еще сильнее ограничило ее возможности.

Осенью 2021 года состояние Руслановой вновь ухудшилось. В октябре она обратилась в больницу из-за обострившихся сердечных проблем. Спустя несколько дней актрису перевели в реанимацию: у нее произошел инфаркт. Позднее врачи диагностировали дыхательную недостаточность I–II степени, мерцательную аритмию и вирусную пневмонию, развившуюся на фоне коронавирусной инфекции.

Русланову похоронили на Троекуровском кладбище Фото: Владимир Андреев © URA.RU

21 ноября 2021 года Нина Русланова ушла из жизни в Москве на 76-м году. Прощальная церемония прошла 24 ноября в Центральном доме кинематографистов, после чего актрису похоронили на Троекуровском кладбище. Ее могила находится рядом с местами упокоения Юлии Началовой, Валентины Толкуновой, Андрея Панина, Владислава Галкина, Любови Полищук и Натальи Гундаревой. 18 августа 2024 года Руслановой открыли памятник.

Личная жизнь Нины Руслановой

Русланова была замужем за бизнесменом Геннадием Рудаковым Фото: Кадр из фильма «Настройщик», реж. Кира Муратова, Одесская киностудия («Пигмалион Продакшн»)

Была замужем за юристом и предпринимателем Геннадием Рудаковым. Имеет дочь — Олесю Геннадьевну Рудакову, родившуюся в 1976 году. Олеся снялась в нескольких фильмах вместе с матерью, таких как «Дважды воскресший» (1984), «Резиновая женщина» (1991), а также в «Ка-ка-ду» и «Доброй ночи!» (1992). У Олеси есть сын Константин, родившийся в 2009 году.

С конца 1980-х Русланова жила с звукооператором театра имени Ленсовета Рафкатом Габитовым. Их отношения не были официально оформлены.

Суеверия и мистика в жизни Руслановой

Актриса была глубоко суеверной и верила в мистику, что сильно влияло на ее восприятие мира и образ мыслей. Возможно, такие убеждения появились еще в детстве, наполненном трудностями и переживаниями.

Когда Нина подружилась с актером Александром Кайдановским, они решили скрепить свою дружбу необычным обрядом: каждый надрезал себе руку, собрали несколько капель крови в чашу и выпили. С этого момента они называли себя братом и сестрой по крови.

Нина избегала мрачных и трагических ролей, считая, что они могут повлиять на судьбу. «Однажды я сыграла алкоголичку с тяжелой судьбой в фильме „Смиренное кладбище“. Тогда и поняла — хватит! Я суеверна и боюсь, что одна страшная роль может навсегда прийти в жизнь актера», — цитировало ее РИА Новости.

Русланову прокляла лучшая подруга Фото: Кадр из фильма «Будьте моим мужем», реж. Алла Сурикова, Мосфильм

Кроме того, Нина считала себя проклятой лучшей подругой. Ее связывала тесная дружба с актрисой Валентиной Малявиной, но их отношения разрушил роман Малявиной с актером Станиславом Жданько. Позже, когда их карьеры пошли на спад, Жданько и Малявина стали злоупотреблять алкоголем. В 1978 году Валентина заявила, что Жданько покончил с собой. Суд поначалу признал это самоубийством, однако по инициативе родственников дело пересмотрели.

На повторном заседании Русланова неожиданно выступила против бывшей подруги, заявив, что это было убийство. Тем самым, по мнению Малявиной, она предала ее. Актриса считала, что Русланова в этой ситуации должна встать на ее сторону, но та этого не сделала. В гневе Малявина произнесла страшные слова: «Вы со своей дочерью не будете счастливы!» Дочь Руслановой, Олеся Рудакова, относилась к этому с иронией, но сама Нина Ивановна искренне верила в проклятие и связывала с ним то, что Олеся так и не вышла замуж.

Фильмография Нины Руслановой

Одна из знаковых ролей — Марья Воронова из фильма «Тени исчезают в полдень» Фото: Кадр из фильма «Тени исчезают в полдень», реж. Владимир Краснопольский, Валерий Усков, «Мосфильм» по заказу Гостелерадио СССР

Актриса за свою жизнь сыграла порядка ста пятидесяти ролей в кино и сериалах. Выдающиеся, запоминающиеся, характерные персонажи в исполнении Руслановой принесли ей множество наград, в том числе четыре статуэтки кинопремии «Ника», «Золотого орла», госпремию РСФСР. Нина Русланова является народной артисткой РФ. Вот список наиболее знаковых ее работ.