Россия и Турция провели встречу из-за атак ВСУ в Черном море
ВСУ атаковали инфраструктуру в Черном море
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Временный поверенный России в Анкаре провел переговоры в МИД Турции, посвященные атакам ВСУ на суда в акватории Черного моря. Об этом сообщили в посольстве РФ.
«Временный поверенный РФ в Анкаре провел встречу в МИД Турции на тему атак ВСУ на суда в Черном море», — заявили представители российского посольства. Информацию передает РИА Новости.
Силы Черноморского флота России в северо-западной части акватории Черного моря отразили очередную морскую атаку ВС Украины, уничтожив четыре безэкипажных катера.В Министерстве обороны также уточнили, что за прошедшие сутки российские войска нанесли удары по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым противником, передает деловое издание «Взгляд».
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
