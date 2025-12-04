Логотип РИА URA.RU
Россия и Турция провели встречу из-за атак ВСУ в Черном море

04 декабря 2025 в 20:39
ВСУ атаковали инфраструктуру в Черном море

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Временный поверенный России в Анкаре провел переговоры в МИД Турции, посвященные атакам ВСУ на суда в акватории Черного моря. Об этом сообщили в посольстве РФ.

«Временный поверенный РФ в Анкаре провел встречу в МИД Турции на тему атак ВСУ на суда в Черном море», — заявили представители российского посольства. Информацию передает РИА Новости. 

Силы Черноморского флота России в северо-западной части акватории Черного моря отразили очередную морскую атаку ВС Украины, уничтожив четыре безэкипажных катера.В Министерстве обороны также уточнили, что за прошедшие сутки российские войска нанесли удары по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым противником, передает деловое издание «Взгляд». 

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

