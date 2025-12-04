Путин переписал правила игры в мире

Президент Владимир Путин послал Европе четкий сигнал — пора признать реальную ситуацию Фото: Роман Наумов © URA.RU

Россия, Индия и Китай бросили Западу открытый вызов. В большом интервью телеканалу India Today 4 декабря президент Владимир Путин указал на деградацию «Большой семерки». Как объяснили эксперты URA.RU, его слова услышат во всем мире, но главный адресат — Европа, которой пора признать поражение.

Перед визитом в Нью-Дели, который проходит 4-5 декабря, Путин дал интервью индийским журналистам. Оно длилось 100 минут вместо запланированного часа из-за интереса российского лидера к вопросам, уточнил вице-президент India Today Калли Пури. Журналистка телеканала Гита Мохан назвала это «интервью мечты».

Индия не поддалась давлению США, отметил Путин Фото: пресс-служба президента РФ

В нем Путин заявил, что Индия — великая держава, а не британская колония. «Всем придется принять это», — подчеркнул он. Путин также отметил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди не поддался давлению со стороны США.

Общение с прессой произошло после важных переговоров со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером, журналисты не могли обойти стороной эту тему. Путин рассказал, что Вашингтон разделил 27 пунктов плана на четыре пакета и предложил обсуждать их отдельно. Он подчеркнул, что Донбасс и Новороссия в любом случае будут освобождены. При этом Москва высоко ценит посреднические усилия США.

Путину непонятно, что большого в G7 Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Еще одна тема — санкции. Государства, прибегающие к подобным мерам, в итоге сами сталкиваются с потерями, обозначил Путин.

Президент России добавил, что Москва не планирует возвращаться в «Большую восьмерку». Он указал, что влияние участников объединения на мировые процессы снижается. В качестве примера он привел рецессию в Германии.

“Их доля в мировой экономике постоянно сокращается. Это очевидный факт, который мы все видим. Тенденция — она такая, какая она есть. И она будет продолжаться”, — сказал Путин.

Визит Путина — главная новость в Индии, передает корреспондент URA.RU Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU

Это интервью стало важным сигналом миру, уверены эксперты URA.RU. У India Today огромная англоязычная аудитория, заявления Путина уже «наделали шума», считает директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.

«Это основной информационный повод как минимум на несколько дней. Причем не только в Индии, речь идет о Евразии», — отметил эксперт.

Индийские СМИ в 2025 году — это не то же самое, что 30 лет назад, согласен исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени А.А. Громыко, профессор Николай Межевич. Если особый характер российско-китайских отношений общеизвестен, то интервью индийским журналистам и визит в Нью-Дели, где Путин не был с 2021 года, будет иметь мощный эффект.

“Это будет распространяться по миру через британские СМИ и мировые информационные агентства. Слова Путина невозможно замолчать”, — пояснил он.

Россия, Китай и Индия бросили вызов Западу Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Это лишь одно из проявлений кардинальных изменений в мире, которые еще более отчетливо видны в экономике и политике, продолжили эксперты. «Путин показал центры силы, которые будут отвечать за формирование нового миропорядка, — заявил Подберезкин. —

Это, помимо США и Европы, Россия, Китай и Индия. Причем Россия смогла устоять против нажима Запада, уже можно говорить не столько даже о военной, сколько о ресурсной победе Москвы».

Россия, Китай и Индия — сотрудничающие страны, у руля которых находятся традиционалисты со своей национальной спецификой, продолжил Подберезкин. Это государства-цивилизации.

Трамп тоже по-своему борется с глобалистами Фото: Official White House / Shealah Craighead

«Они бросают идеологический вызов глобализму. Как ни странно, это вполне может разделяться традиционалистами на Западе, которые представлены не только Трампом, есть уже достаточно влиятельные силы и в Европе, включая те страны, которые сейчас пока контролируются глобальными структурами», — объяснил собеседник URA.RU.

Роль Европы меняется: от доминирующей последние столетия к второстепенной, добавил Подберезкин. Индия до 1947 года была колонией Британии, теперь Нью-Дели не просто равноправный партнер, а задает тон в отношениях с Европой. «Это долгосрочная тенденция, она будет только усиливаться», — поделился мнением эксперт.

“России невозможно договариваться с Европой. Именно она — основной адресат интервью Путина. Президент послал предупреждение, что у нее ничего не получится, — добавил Межевич. —

В Нью-Дели в два раза больше людей, чем в воинственных Эстонии, Латвии, Литве и Финляндии Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU

Жесткость европейской позиции нарастает с 2007 года, с Мюнхенской речи Путина, а ее возможности уменьшаются. России в этой ситуации остается просто ждать, когда Европа признает реальность на поле боя, которая никак не в ее пользу».

В качестве наглядного примера Межевич привел статистику. Суммарное население Эстонии, Латвии, Литвы и Финляндии — половина Нью-Дели, 10 млн человек. «И это нечто пытается разговаривать с нами с позиции силы. По меньшей мере это странно», — сказал он.

«Европа показывает пример обратной эволюции, когда прадедушка — Наполеон Бонапарт, дедушка — Шарль де Голль, отец — Франсуа Миттеран, а внук — Макрон. В Британии Уинстон Черчилль, Маргарет Тэтчер, прошедшая путь от химической лаборатории, где она мыла пробирки, до палаты лордов. На этом фоне сидит Стармер, который не тянет даже на статус пробирки в руках “Железной леди”», — заявил Межевич.