Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

В мире

Главу Минобороны РФ Белоусова торжественно встретили в Индии. Видео

04 декабря 2025 в 19:25
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Белоусова приветствовал его индийский коллега Сингх

Белоусова приветствовал его индийский коллега Сингх

Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Нью-Дели состоялась торжественная церемония официальной встречи министра обороны России Андрея Белоусова, который прибыл в Индию с рабочим визитом. Кадрами с URA.RU делится Минобороны РФ.

«В Дели состоялась церемония официальной встречи Министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова», — говорится в сообщении ведомства. Визит приурочен к проведению 22-го заседания Российско-Индийской Межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству.

Основные торжества прошли на территории дома офицеров сухопутных войск в индийской столице. Министра обороны России Андрея Белоусова приветствовал его индийский коллега — министр обороны Индии Раджнатх Сингх. В церемонии приняли участие рота почетного караула и военный оркестр вооруженных сил Индии.

Продолжение после рекламы

Накануне в доме офицеров военные делегации России и Индии почтили память погибших солдат у Национального военного мемориала в Нью-Дели. Представители двух стран возложили венки к обелиску, посвященному военнослужащим, погибшим в конфликтах независимой Индии.

Президент России Владимир Путин прибыл в Индию с официальным визитом, рассчитанным на два дня. У трапа самолета его встретил не только премьер-министр страны Нарендра Моди, но и ансамбль, исполнивший традиционные индийские танцы. После протокольной встречи Путин и Моди сели в белый внедорожник, принадлежащий главе индийского правительства, и отправились на неофициальные переговоры. Визит российского президента продлится с 4 по 5 декабря.

Материал из сюжета:

Путин проводит переговоры с премьер-министром Индии

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал