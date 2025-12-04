Главу Минобороны РФ Белоусова торжественно встретили в Индии. Видео
Белоусова приветствовал его индийский коллега Сингх
Фото: Роман Наумов © URA.RU
В Нью-Дели состоялась торжественная церемония официальной встречи министра обороны России Андрея Белоусова, который прибыл в Индию с рабочим визитом. Кадрами с URA.RU делится Минобороны РФ.
«В Дели состоялась церемония официальной встречи Министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова», — говорится в сообщении ведомства. Визит приурочен к проведению 22-го заседания Российско-Индийской Межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству.
Основные торжества прошли на территории дома офицеров сухопутных войск в индийской столице. Министра обороны России Андрея Белоусова приветствовал его индийский коллега — министр обороны Индии Раджнатх Сингх. В церемонии приняли участие рота почетного караула и военный оркестр вооруженных сил Индии.
Накануне в доме офицеров военные делегации России и Индии почтили память погибших солдат у Национального военного мемориала в Нью-Дели. Представители двух стран возложили венки к обелиску, посвященному военнослужащим, погибшим в конфликтах независимой Индии.
Президент России Владимир Путин прибыл в Индию с официальным визитом, рассчитанным на два дня. У трапа самолета его встретил не только премьер-министр страны Нарендра Моди, но и ансамбль, исполнивший традиционные индийские танцы. После протокольной встречи Путин и Моди сели в белый внедорожник, принадлежащий главе индийского правительства, и отправились на неофициальные переговоры. Визит российского президента продлится с 4 по 5 декабря.
Материал из сюжета:Путин проводит переговоры с премьер-министром Индии
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.