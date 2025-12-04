Белоусова приветствовал его индийский коллега Сингх Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Нью-Дели состоялась торжественная церемония официальной встречи министра обороны России Андрея Белоусова, который прибыл в Индию с рабочим визитом. Кадрами с URA.RU делится Минобороны РФ.

«В Дели состоялась церемония официальной встречи Министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова», — говорится в сообщении ведомства. Визит приурочен к проведению 22-го заседания Российско-Индийской Межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству.

Основные торжества прошли на территории дома офицеров сухопутных войск в индийской столице. Министра обороны России Андрея Белоусова приветствовал его индийский коллега — министр обороны Индии Раджнатх Сингх. В церемонии приняли участие рота почетного караула и военный оркестр вооруженных сил Индии.

Накануне в доме офицеров военные делегации России и Индии почтили память погибших солдат у Национального военного мемориала в Нью-Дели. Представители двух стран возложили венки к обелиску, посвященному военнослужащим, погибшим в конфликтах независимой Индии.