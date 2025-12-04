Якушев: «Единая Россия» считает Бурунди надежным партнером в Африке

Якушев обратил внимание на общность подходов Москвы и Бужумбуры Фото: Роман Наумов © URA.RU

«Единая Россия» рассматривает Республику Бурунди как одного из наиболее надежных партнеров и друзей России на Африканском континенте. Об этом заявил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.

«В этой сфере подходы России и Бурунди очень близки. Мы благодарны за поддержку наших инициатив на многосторонних площадках, в том числе — ООН», — сказал Якушев в ходе встречи с Председателем Национальной Ассамблеи Бурунди и лидером правящей партии «Национальный совет в защиту демократии — Силы в защиту демократии» (НСЗД–СЗД) Желазом Даниэлем Ндабирабе.

Именно устойчивый политический диалог и близость позиций по ключевым международным вопросам создают фундамент для углубления межпартийного, межпарламентского и гуманитарного взаимодействия Москвы и Бужумбуры. На этом секретарь Генсовета партии заострил особое внимание.

В начале встречи Якушев поздравил НСЗД–СЗД и лично Желаза Даниэля Ндабирабе с успешным завершением электорального цикла в стране, а также с 20‑летием партии. Он напомнил, что российская сторона внимательно следила за ходом выборов и оценкой их итогов. Результаты голосования подтвердили высокий уровень доверия граждан Бурунди к правящей политической силе.

Якушев напомнил, что в июне российские наблюдатели принимали участие в мониторинге выборов на избирательных участках в провинции Бужумбура. «Все процедуры были проведены в соответствии с нормами законодательства республики и международными демократическими стандартами», — сказал секретарь Генсовета ЕР.

Он напомнил, что в следующем году исполнится 20 лет со дня подписания Соглашения о прекращении огня в Дар‑эс‑Саламе, которое стало ключевой вехой в завершении гражданской войны в Бурунди. По словам Якушева, опыт Бурунди по урегулированию внутренних конфликтов и построению инклюзивной политической системы представляет интерес для стран Глобального Юга и может служить примером для других государств.

Секретарь Генсовета также напомнил, что в сентябре следующего года в России пройдут выборы в Госдуму — нижнюю палату парламента. «У „Единой России“ четкая цель — безоговорочная победа», — заявил он. По его словам, в рамках предстоящего избирательного цикла планируется организовать международное наблюдение за выборами и пригласить партнеров по межпартийному диалогу, в том числе представителей бурундийской правящей партии.