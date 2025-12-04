В Москве ответили на санкции Британии в адрес ГРУ России

Захарова отметила, что Москва оставляет за собой право на ответные меры Фото: Роман Наумов © URA.RU

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя введение Лондоном санкций в отношении Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ и ряда российских граждан, заявила, что Москва рассматривает за собой право на принятие ответных мер. Москва не признает санкционные ограничения, которые вводятся под надуманными предлогами в обход Совета Безопасности ООН.

«Российская сторона не признает нелегитимные санкции, вводимые под надуманными предлогами в обход СБ ООН, и оставляет за собой право на ответные меры», — сообщила Захарова. Ее слова передает РИА Новости.

Она подчеркнула, что власти Великобритании могут не сомневаться в неизбежности таких шагов со стороны России. Также в Москве «очень ожидают», когда Лондон представит миру «семью Скрипалей». Информацию о судьбе бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Британия продолжает скрывать. Москва не располагает даже подтвержденными данными о том, живы ли они.

