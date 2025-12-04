Назван главный цвет в 2026 году

«Представляем цвет 2026 года от Pantone, PANTONE 11-4201 Cloud Dancer, возвышенный белый, который служит символом успокаивающего влияния в обществе, заново открывающем ценность спокойного размышления», — говорится на сайте института. Оттенок призван стать символом спокойствия, внутренней собранности и пространства для творчества. В описании отмечается, что этот «волнистый белый, пронизанный безмятежностью, подталкивает к истинному расслаблению и сосредоточенности, позволяя мыслям свободно блуждать, а творчеству — дышать». Название оттенка можно перевести с английского как «танцор облаков».

Цветом 2025 года был признан тон под названием Mocha Mousse — насыщенный шоколадно-коричневый оттенок, вызывающий ассоциации с кофейным десертом. Цвет отличается «изысканностью и насыщенностью, оставаясь при этом сдержанным и классическим». Институт цвета Pantone ежегодно с начала 2000‑х выбирает «цвет года» — оттенок, который, по мнению экспертов, отражает ключевые культурные, социальные и эмоциональные настроения времени. Решение готовится несколько месяцев и опирается на наблюдения за трендами в моде, дизайне, технологиях, медиа и даже в общественных настроениях.