Волан-де-Морт станет темнокожим в новом сериале о Гарри Поттере

04 декабря 2025 в 19:59
Артистка, якобы, уже ведет переговоры с продюсерами

Фото: Гарри Поттер и Дары смерти: Часть 2 (2011)/Великобритания, США/Warner Bros. Pictures Co./Режиссер Дэвид Йейтс

Темнокожая квир-актриса (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено) Синтия Эриво может быть назначена на роль Волан-де-Морта в готовящемся сериале по вселенной «Гарри Поттера».

«Темнокожая квир-актриса Синтия Эриво может сыграть Волан-де-Морта в сериале HBO о Гарри Поттере», — пишет RT. Активно обсуждается уже подтвержденный кастинг еще одного ключевого персонажа — Северуса Снейпа. Роль загадочного преподавателя зельеварения официально получил афроамериканский актер Паапа Эссьеду. Назначение темнокожего актера на роль Снейпа уже вызвало острую реакцию в сети.

Синтия Эриво — британско-американская актриса и певица нигерийского происхождения, обладательница премий «Тони», «Эмми» и «Грэмми». Она известна по мюзиклам и драмам, а также по участию в крупных голливудских проектах. На театральной сцене Эриво исполняла, в частности, роль Иисуса в рок-опере «Иисус Христос — суперзвезда».

