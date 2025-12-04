Волан-де-Морт станет темнокожим в новом сериале о Гарри Поттере

Артистка, якобы, уже ведет переговоры с продюсерами Фото: Гарри Поттер и Дары смерти: Часть 2 (2011)/Великобритания, США/Warner Bros. Pictures Co./Режиссер Дэвид Йейтс

Темнокожая квир-актриса (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено) Синтия Эриво может быть назначена на роль Волан-де-Морта в готовящемся сериале по вселенной «Гарри Поттера». Артистка, якобы, уже ведет переговоры с продюсерами.

«Темнокожая квир-актриса Синтия Эриво может сыграть Волан-де-Морта в сериале HBO о Гарри Поттере», — пишет RT. Активно обсуждается уже подтвержденный кастинг еще одного ключевого персонажа — Северуса Снейпа. Роль загадочного преподавателя зельеварения официально получил афроамериканский актер Паапа Эссьеду. Назначение темнокожего актера на роль Снейпа уже вызвало острую реакцию в сети.