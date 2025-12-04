Названы лучшие и перспективные места для бизнеса в России

Исследование охватывает 48 ОЭЗ четырех типов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В «Единой России» подвели итоги IX Национального рейтинга инвестиционной привлекательности особых экономических зон (ОЭЗ) России-2025. Исследование охватывает 48 ОЭЗ четырех типов — промышленно-производственные, технико-внедренческие, туристско-рекреационные и портовые. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

«Развитие территорий с преференциальным режимом — важная часть народной программы партии», — подчеркнул председатель комиссии Бюро Высшего совета «Единой России» по опережающему социально-экономическому и научно-технологическому развитию, первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко. Его слова приведены на сайте ЕР.

Встреча прошла при поддержке Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России. Цель рейтинга — не только зафиксировать лидеров, но и показать эффективные управленческие практики, которые могут быть масштабированы на другие регионы.

Ключевым новшеством рейтинга 2025 года стало выделение туристско-рекреационных зон в отдельный сегмент оценки. Эксперты оценивали зоны по 41 показателю, сгруппированному в семь аналитических блоков. Помимо традиционных критериев — объема инвестиций, количества резидентов, создания рабочих мест и темпов освоения территорий — отдельно учитывались качество стратегического планирования и уровень финансовой открытости. Среди промышленно-производственных и портовых особых экономических зон первые три позиции в Национальном рейтинге-2025 заняли:

ОЭЗ ППТ «Липецк» — 1 место; ОЭЗ ППТ «Алабуга» — 2 место; ОЭЗ ППТ «Алга» — 3 место.

В группе технико-внедренческих ОЭЗ в 2025 году первенство сохранили крупные инновационные площадки. Первое место заняла ОЭЗ ТВТ «Технополис Москва». На второй позиции — ОЭЗ ТВТ «Санкт-Петербург», третье место получила ОЭЗ ТВТ «Дубна». Среди туристско-рекреационных особых экономических зон лидером Национального рейтинга-2025 стала ОЭЗ ТРТ «Архыз». На втором месте — ОЭЗ ТРТ «Ворота Байкала», третье место заняла ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань».