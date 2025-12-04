За аварии в ЖКХ в России будут спрашивать с коммунальщиков лично

Главной мерой для снижения числа коммунальных аварий остается модернизация сетей, отмечает депутат Госдумы Светлана Разворотнева Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ответственность коммунальщиков за готовность к зиме поможет правительству обеспечить россиян отоплением без сбоев. Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства 4 декабря заслушал доклады о подготовке к отопительному сезону, которая теперь идет по новым, более строгим правилам. Проверки в два этапа и штрафы для организаций и должностных лиц сделают чиновников и коммунальщиков более дисциплинированными, но во многом снижение аварийности зависит от темпов модернизации сетей и оборудования, отмечает зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

«От надежного функционирования всех инженерных систем зависит обеспечение наших граждан электричеством, теплом и горячей водой. В течение года по всей стране шла замена тепловых сетей, водопроводных и канализационных коммуникаций. Большой комплекс работ был выполнен для поддержания бесперебойного электроснабжения», — сообщил Мишустин во вступительном слове.

Специализированные компании обеспечены углем, мазутом и дизелем в объемах, превышающих утвержденные нормативы, добавил премьер. Этот вопрос находится под строгим контролем правительства. Системная работа была организована для подготовки к зиме в приграничных и новых российских субъектах.

«Коллеги, в зимний период устойчивость поставок тепла и электричества имеет чрезвычайную важность для городов и поселков, наших граждан. Чтобы пройти сезон сильных холодов без аварий и сбоев, предстоит действовать максимально слаженно и четко», — заявил Мишустин.

С докладом о подготовке коммунального хозяйства к зиме выступил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. Он отметил, что регионы и коммунальные организации провели комплексную работу перед отопительным периодом. Она включала обследование, ремонт оборудования и сетей, опрессовку систем теплоснабжения, актуализацию регламентов оперативного реагирования, формирование резервных запасов топлива и укомплектования аварийных бригад.

«На сегодняшний день отопительный период начат во всех субъектах Российской Федерации. Подготовка к зиме в этом году шла по новым, более строгим правилам. В частности, впервые на законодательном уровне закреплена ответственность за готовность к зиме», — подчеркнул глава Минстроя.

К проверкам объектов в обязательном порядке привлекали представителей Ростехнадзора и Госжилнадзора, проводились профилактические визиты в рамках энергетического надзора, рассказал Файзуллин. Также обновлены правила оценки готовности, а с ноября этого года введена ответственность за неустранение нарушений.

«Особое внимание уделили обучению персонала ресурсоснабжающих и управляющих организаций, а также органов местного самоуправления. Ростехнадзор совместно с Минстроем запустил бесплатный обучающий курс, направленный на повышение квалификации ответственных специалистов», — продолжил министр, а также в каждом муниципалитете проведены тренировки аварийных служб.

По данным Минстроя, уровень подготовки к зиме по многоквартирным домам составляет 99,8%, по соцобъектам — 99,9%, коммунальная инфраструктура готова на 99,8%. Завершающиеся работы не влияют на безопасность прохождения отопительного периода. С его начала зафиксировано 2,7 тысячи аварийных ситуаций — на 17% меньше, чем в прошлом году, уточнил Файзуллин.

Также на заседании выступил глава Минэнерго Сергей Цивилев. Он отметил, что подготовка энергетической сферы к зиме проходила на фоне роста потребления и нагрузки на оборудование в отдельных регионах. Основные системообразующие компании подтвердили готовность к отопительному сезону и получили паспорта готовности. До сих пор нет таких паспортов лишь у 12 из 374 организаций — для них сформирован план компенсирующих мероприятий, направленных на минимизацию рисков, сообщил министр.

«Традиционно прошу вас совместно с главами субъектов РФ все вопросы, связанные с прохождением отопительного сезона, держать на личном контроле. И докладывать при необходимости», — обратился к профильным министрам Мишустин.

Новые законодательные решения, принятые в последнее время, призваны помочь правительству в подготовке к отопительному сезону и повысить дисциплину коммунальщиков и местных чиновников, комментирует Светлана Разворотнева, в частности, на это направлены изменения в закон о теплоснабжении.

«Теперь ресурсоснабжающие организации, органы власти, владельцы помещений и управляющие компании должны иметь планы на случаи аварийных ситуаций. Изменена процедура подписания акта о готовности к зиме — в этом году она уже проходила в два этапа. На первом комиссия указывает на обнаруженные недостатки, на втором — снова проверяет, устранены ли они.

В ноябре вступили в силу также поправки к КоАП о штрафах за неустранение таких замечаний. Их нельзя назвать большими, но они неприятные — для должностных лиц до 10 тысяч, а для коммунальных организаций и муниципалитетов – до 40 тысяч рублей», — рассказала депутат.

Уточнена и ответственность за подготовку к зиме тех домов, которые по каким-то причинам остались без управляющих компаний. За них отвечают органы местного самоуправления. В итоге, в том числе за счет этого ряда точечных мер правительство повышает качество подготовки к зиме, и пока этот сезон обходится без крупных аварий, говорит Разворотнева. Однако многое зависит от того, какими будут дальнейшие погодные условия, и от темпов модернизации сетей.