Разработка инопланетян, аномальные свойства и дата сближения с Землей: последние новости о комете 3I/ATLAS

3I/ATLAS обнаружили в начале июля 2025 года

Новые данные наблюдений свидетельствуют о том, что межзвездная комета 3I/ATLAS, вероятно, покрыта ледяными криовулканами, выбрасывающими струи газа и пыли. По мере сближения с Солнцем поверхность и недра кометы нагреваются, что приводит к сублимации льда. На расстоянии порядка 378 миллионов километров от звезды яркость 3I/ATLAS резко возросла, а полученные изображения впервые зафиксировали отчетливые струйные выбросы, пробивающиеся через тонкий заледеневший покров.

Кроме того, космический телескоп TESS обнаружил объект 3I/ATLAS на архивных снимках почти за два месяца до его официального открытия. Анализ этих наблюдений показал, что признаки кометоподобной активности проявлялись у объекта уже на расстоянии около одного миллиарда километров от Солнца. Об этом информирует лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН. Для чего ООН использует комету 3I/ATLAS, а также где и когда смотреть сближение космического тела с Землей — в материале URA.RU.

3I/ATLAS может быть покрыта криовулканами

Межзвездная комета может быть усыпана криовулканами, выбрасывающими потоки газа и пылевого материала. Подобная активность характерна главным образом для далеких транснептуновых объектов. При этом комета, прибывшая из иной планетной системы, по своему строению оказалась поразительно близка к телам внешней области нашей собственной. По оценкам ученых, в ее недрах могли сохраниться первичные компоненты — диоксид углерода в виде льда и различные металлические смеси. Когда солнечное излучение разогрело слой сухого льда, внутри тела кометы стало расти давление, а жидкость в порах начала вступать в реакции с частицами железа, никеля и сульфидов. Эти процессы, по мнению исследователей, и вызывают резкие выбросы газа и пыли.

Для уточнения химического состава кометы специалисты сопоставили ее спектральные характеристики с данными по древним углеродистым хондритам, обнаруженным в Антарктиде. Эти метеориты относят к числу наиболее «нетронутых» образцов каменного вещества, сохранивших условия раннего этапа существования Солнечной системы. Выявленное сходство спектров указывает на высокое содержание природных металлов в 3I/ATLAS и сближает ее по химическим признакам с транснептуновыми объектами.

Согласно оценкам, основанным на наблюдениях с телескопа «Хаббл», поперечный размер кометы может находиться в диапазоне от 440 метров до 5,6 километра. При принятом среднем значении диаметра порядка одного километра масса тела превышает 660 миллионов тонн. Однако ключевым фактором остается ее орбита. Комета движется со скоростью около 221 тысяч километров в час по открытой траектории, не связанной гравитационным полем Солнца, что рассматривается как надежный индикатор ее межзвездного происхождения.

По расчетам астрономов, 3I/ATLAS могла блуждать по Галактике в течение миллиардов лет. Она, вероятно, старше Солнечной системы приблизительно на три миллиарда лет.

Многовековое воздействие космической радиации и преодоленные расстояния практически стерли прямые следы ее исходной планетной системы, однако сделали комету уникальным носителем сведений о далеких звездных окрестностях. Наблюдения за объектом продолжаются, но временной ресурс ограничен. Уже в следующем году комета покинет пределы нашей системы и вновь уйдет в межзвездное пространство, пишет Наука Mail.Ru.

Астрономы заявили, что яркость 3I/ATLAS периодически меняется

Для чего ООН использует межзвездную комету

Космический телескоп TESS выявил объект 3I/ATLAS на архивных изображениях почти за два месяца до его официального обнаружения, сообщили в лаборатории Института космических исследований РАН. К числу наиболее значимых новых результатов исследования кометы специалисты относят данные о необычно высоком отношении скорости образования метанола (CH₃OH) к цианиду водорода (HCN). Этот параметр резко увеличился в ноябре и превысил все значения, ранее зафиксированные у других комет, за исключением единственного аномального объекта — кометы C/2016 R2, открытой в 2016 году.

"Для любителей и тех, кто наблюдает с помощью небольших наземных телескопов, сейчас единственная возможность — уточнение ее траектории. Теперь уже подтверждено, что это именно комета», — рассказал корреспонденту Крымского информационного агентства астроном-любитель Геннадий Борисов.

По его словам, в период с 27 ноября по 27 января для ученых и профессиональных астрономов открыт специальный интервал наблюдений. Координацию кампании осуществляет Международная сеть предупреждения об опасных астероидах, действующая под эгидой ООН. 3I/ATLAS используется этой структурой в качестве тестового объекта для отработки методик мониторинга межзвездных тел.

Какие аномальные свойства есть у 3I/ATLAS

У кометы есть «антихвост»

Среди зафиксированных особенностей кометы — наличие так называемого «антихвоста» — когда поток частиц направлен в сторону Солнца. Кроме того, обнаружены выбросы никельтетрокарбонила, соединения, обычно ассоциируемого с техногенными процессами, а также изменение цвета космического тела.

Гипотезы об искусственном происхождении

Ученые зафиксировали у кометы "антихвост»

Астрофизик Ави Леб выдвинул предположение, что комета 3I/ATLAS может оказаться не природным объектом, а искусственно созданной конструкцией. Основанием для такой версии стали ее нетипичные параметры. В частности, орбита кометы практически совпадает с плоскостью земной орбиты — отклонение, по оценке исследователя, не превышает пяти градусов, а вероятность случайного совпадения, по его расчетам, составляет около 0,2%. Кроме того, 3I/ATLAS движется по ретроградной орбите и демонстрирует необычно высокую яркость, что может свидетельствовать о существенно большем диаметре по сравнению с обычными межзвездными кометами.

Леб также указал на оценочную массу объекта — порядка 33 миллиардов тонн, согласно данным телескопа «Джеймс Уэбб». Ученый поставил вопрос, почему столь массивное тело оказалось во внутренней части Солнечной системы, тогда как ранее регистрировались в основном гораздо более компактные кометы. Также, по его словам, конфигурация орбиты 3I/ATLAS в момент прохождения перигелия теоретически позволяет реализовать маневр Оберта, что может указывать на наличие управляемого движения.

На этом фоне в соцсетях активно распространяются версии инопланетного происхождения космического тела. Пользователи пишут о том, что 3I/ATLAS является не кометой, а межзвездной платформой или разведывательным зондом.

«Сердцебиение» небесного тела

Астрономы из различных стран сообщили, что яркость 3I/ATLAS периодически меняется: примерно каждые 16 часов она возрастает на десятки процентов. Часть специалистов связывает это с вращением ядра, другие — с реактивными выбросами вещества с поверхности кометы. Ряд СМИ уже окрестили это явление «сердцебиением инопланетян».

При этом эксперт по микрометеоритам из Имперского колледжа Лондона Мэтью Гендж считает подобный ажиотаж неоправданным. По его оценке, наблюдаемое мерцание не представляет собой ничего исключительного, а сама 3I/ATLAS фактически является всего лишь «грязным снежком в космическом пространстве».

Когда и с помощью чего можно будет увидеть космический объект

Сейчас объект недоступен для наблюдений с поверхности Земли, в том числе при использовании оптических телескопов. Наибольшее сближение с нашей планетой прогнозируется на 19 декабря. Объект будет лететь на расстоянии 1,8 астрономических единиц — это практически вдвое больше расстояния от Земли до Солнца.

Комету можно будет увидеть в предрассветном небе. Для этого понадобится телескоп с диаметром объектива не менее восьми дюймов (20 сантиметров). Объект будет перемещаться по созвездию Дева, передает агентство «Новости Волгограда». При этом невооруженным глазом рассмотреть комету почти не получится.

Как в Европе попытаются засечь комету в небе

Вокруг межзвездного объекта 3I/ATLAS сформировался значительный информационный шум, что, по всей видимости, связано с невысоким качеством имеющихся наблюдательных данных: ученые могут фиксировать комету либо с Земли, либо с орбиты Марса. В любом случае космический объект остается значительно дальше, чем было бы необходимо для детальных исследований.

Для этого Европейское космическое агентство готовит к запуску миссию «Перехватчик комет». В рамках нее космический аппарат планируется разместить в точке Лагранжа L2 в окрестностях Земли, где он будет находиться в режиме ожидания подходящей цели.

Основная цель проекта — перехватить комету, впервые за миллиарды лет подходящую к Солнцу. Наблюдение за таким телом может дать ценную информацию о первичном веществе, из которого формировалась Солнечная система, пишет Наука Mail.Ru.

Ученые получили новые данные о структуре кометы

Ученые представили новые сведения о межзвездном объекте 3I/ATLAS, стремительно движущемся по направлению к Земле. Эти данные опубликованы в аккаунте в социальной сети X, автор которого ранее назвал себя «первым человеком, доказавшим на 100% искусственную природу 3I/ATLAS».

Так, в последних сообщениях в этом аккаунте утверждается, что космический объект «постепенно расслаивается, словно луковица, при этом его размер в поперечнике составляет около пяти угловых минут» и обладает кольцами «идеально выверенного размера». Уточняется, что рентгеновское гало и внешняя голубая оболочка кометы имеют «совершенно одинаковые форму и размеры», а «сине-зеленая оболочка отделяется идеальными кольцами одинакового размера и синхронно».