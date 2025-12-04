Путин высказался о введении единой валюты в БРИКС

Путин заявил, что возможности использования национальных валют для расчетов в БРИКС должны расширяться Фото: Роман Наумов © URA.RU

В настоящее время в рамках БРИКС не ставится задача введения единой валюты, этот процесс должен проходить поступательно и без излишней спешки. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в рамках официального визита в Индию.

«Сейчас нет задачи ввести единую валюту в БРИКС, это должен быть спокойный процесс», — заявил Путин. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, необходимо расширять практику использования национальных валют при взаимных расчетах между странами БРИКС. Также потенциал Нового банка развития объединения следует задействовать более полно и активно.

