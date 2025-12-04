Логотип РИА URA.RU
Наука и техника

В России рассказали о создании аналога Roblox

Депутат Ветров предложил создать отечественный аналог Roblox
04 декабря 2025 в 20:08
В России призвали создать отечественный аналог популярной онлайн‑песочницы Roblox. С таким предложением выступил депутат муниципального образования Петербурга «Поселок Шушары», председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров.

«Необходимо создавать аналоги Roblox и создавать собственные проекты, которые будут находится вне рисков критики и претензий со стороны отечественных законов», — сказал Ветров в беседе с RT. По его словам, если бы дети и подростки в большей степени пользовались отечественными сервисами, последствия блокировки иностранной игры не воспринимались бы столь болезненно. Ветров также предложил создать специальное госагентство по продвижению и разработке игр при Министерстве цифрового развития.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к онлайн-платформе Roblox на территории РФ в связи с размещением на платформе материалов, содержащих оправдание экстремистской и террористической деятельности, призывы к насилию, а также пропаганду ЛГБТ-тематики (движение признано в России экстремистским и запрещено). Кроме того, указываются риски для несовершеннолетних пользователей. В игровой среде дети сталкиваются с сексуальными домогательствами: у них вымогают интимные фотографии, пытаются склонить к развратным действиям и применению насилия.

