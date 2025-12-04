В России рассказали о создании аналога Roblox

Ветров предложил создать госагентство по продвижению и разработке игр Фото: Илья Московец © URA.RU

В России призвали создать отечественный аналог популярной онлайн‑песочницы Roblox. С таким предложением выступил депутат муниципального образования Петербурга «Поселок Шушары», председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров.

«Необходимо создавать аналоги Roblox и создавать собственные проекты, которые будут находится вне рисков критики и претензий со стороны отечественных законов», — сказал Ветров в беседе с RT. По его словам, если бы дети и подростки в большей степени пользовались отечественными сервисами, последствия блокировки иностранной игры не воспринимались бы столь болезненно. Ветров также предложил создать специальное госагентство по продвижению и разработке игр при Министерстве цифрового развития.