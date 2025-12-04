Львова-Белова заявила, что еще семь детей воссоединились с семьей на Украине
Львова-Белова заявила, что работа по воссоединению детей с их семьями в России, на Украине и в третьих странах продолжается
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Семь детей воссоединились со своими семьями на территории Украины. Речь идет о шести мальчиках и одной девочке. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
«Семь детей воссоединяются со своими семьями на Украине — шесть мальчиков и одна девочка. Хотела бы поблагодарить первую леди США Меланию Трамп за ее неизменную приверженность и участие в данной деятельности — она принимает участие в наших продолжающихся мероприятиях по воссоединению детей с их семьями», — написала Львова-Белова в мессенджере MAX.
Работа по воссоединению детей с семьями в России, на Украине и в третьих странах осуществляется по поручению президента России Владимира Путина. Об этом напомнила уполномоченный по правам ребенка.
Ранее Мария Львова-Белова сообщила, что в 2025 году запланировано воссоединение новых групп детей с их семьями на территории России и Украины. По ее утверждению, процесс возвращения детей к родственникам продолжается, несмотря на временные задержки.
