Планы Запада по принуждению России к уступкам по украинскому вопросу фактически провалились. Москва не намерена соглашаться на условия, которые отражают предпочтения Киева и его западных союзников, а будет добиваться своих целей. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«А что думает Россия? Они добьются своих целей дипломатическим или военным путем. Ни Украина, ни Запад не смогут ничего сделать, чтобы заставить Россию согласиться на предпочтения Киева», — сказал Джонсон в эфире YouTube-канала Deep Dive. По его словам, команда президента США Дональда Трампа склонна рассматривать мирные соглашения как гибкий инструмент. Однако, в российском подходе такой гибкости по ключевым вопросам нет. Он охарактеризовал нынешнюю позицию Москвы как «твердую как сталь».

Поводом для комментария стала недавняя встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, на которой обсуждался американский мирный план по Украине. Джонсон считает, что через Уиткоффа Москва передала Вашингтону набор принципиальных позиций, которые не подлежат пересмотру.

