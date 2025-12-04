ВСУ атаковали Белгородскую область, ранены мирные жители
04 декабря 2025 в 19:27
Украина совершила очередную атаку на Белгородскую область. Под вражеским ударом оказался Шебекинский округ. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. Как уточнил глава региона, трое мужчин получили ранения из-за попадания снарядов ВСУ по двум легковым автомобилям.
