США вынесли решение по ситуации с «Лукойлом»

04 декабря 2025 в 20:23
Министерство финансов США выдало генеральную лицензию, позволяющую до 29 апреля 2026 года проводить международные операции с Российская нефтяная компания «Лукойл» проводить международные операции. Они необходимы для функционирования и обслуживания автозаправочных станций. Соответствующую генеральную лицензию опубликовал Минфин США. Согласно тексту документа все операции "Лукойл" может совершать до 29 апреля 2026 года.

