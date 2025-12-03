Украина заявила о новой встрече по мирному плану с США
Подготовка встречи начнется после запланированных переговоров с Европой
Фото: Официальный сайт президента Украины
Киев начнет подготовку к встрече с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
«Как и всегда, Украина будет работать конструктивно ради реального мира. Ожидаю нового доклада по итогам сегодняшних встреч в Европе», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Подготовкой встречи займутся секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов после переговоров, которые пройдут сегодня в Брюсселе. Европа будет проинформирована об известных Киеву данных о переговорах представителей Соединенных Штатов в Москве.
В Москве 3 декабря прошли переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Дональда Трампа Джаредом Кушнером. На встрече обсуждались варианты мирного урегулирования украинского конфликта, однако подробности встречи стороны не разглашают. России были переданы новые документы с планами и условиями завершения конфликта.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.