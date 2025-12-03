Украина заявила о новой встрече по мирному плану с США

«Как и всегда, Украина будет работать конструктивно ради реального мира. Ожидаю нового доклада по итогам сегодняшних встреч в Европе», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Подготовкой встречи займутся секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов после переговоров, которые пройдут сегодня в Брюсселе. Европа будет проинформирована об известных Киеву данных о переговорах представителей Соединенных Штатов в Москве.