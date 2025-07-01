Армия и ученая степень: кто такой лидер азербайджанцев на Урале, которого допросили в СК

Лидера азербайджанской диаспоры Свердловской области Шыхлински допросили в СК

02 июля 2025 в 12:58 Размер текста - 17 +

Шахин Шыхлински окончил УрГЮУ в 1995 году (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Массовое задержание азербайджанцев в Екатеринбурге В Екатеринбурге накануне был задержан руководитель азербайджанской диаспоры Шахин Шыхлински. После проведения допроса его отпустили, обвинения ему предъявлены не были. В рамках уголовного дела, возбужденного в отношении его соотечественников, Шыхлински проходит в статусе свидетеля. Биография лидера азербайджанской общины Свердловской области — в материале URA.RU. Ранние годы и образование Шахин Мутвалы оглы Шыхлински родился 20 февраля 1966 года в селе Икинджи Шыхлы Казахского района Азербайджанской ССР. В 1973 году он поступил в среднюю школу, которую окончил в 1983 году. В 1984—1986 годах проходил службу в Советской армии, где занимал должность старшего механика-водителя в звании сержанта. Профессиональная деятельность С 1986 года Шыхлински начал трудовую деятельность в тресте «Свердловскгражданстрой», где был избран секретарем комитета комсомола. Позднее работал руководителем юридического отдела в компании «Е-строй». В 1995 году окончил Уральскую государственную юридическую академию в Екатеринбурге, после чего продолжил обучение в аспирантуре и получил ученую степень. В 1996—1999 годах он был президентом производственно-коммерческой фирмы «Престиж-Сервис». Шыхлински занимал пост заместителя председателя президиума Уральской коллегии адвокатов. Общественная деятельность В 2004 году Шыхлински был избран председателем Уральского окружного совета Всероссийского азербайджанского конгресса (ВАК), в состав которого входят Свердловская, Тюменская, Челябинская, Курганская области, а также Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. В октябре 2004 года он стал вице-президентом ВАК, а в 2007 году был назначен на эту должность повторно. Он принимал участие в работе съездов азербайджанцев мира и Всероссийского азербайджанского конгресса, является членом Координационного совета азербайджанцев мира и консультативного совета по делам национальностей Свердловской области. Награды и признание В марте 2006 года Шыхлински был награжден медалью «Тарагги» («За прогресс») указом президента Азербайджанской Республики. В 2008 году указом губернатора Свердловской области он получил правительственную награду за вклад в развитие экономических и культурных связей между Азербайджаном и Свердловской областью. В 2022 году Ильхам Алиев наградил Шахина орденом «Дружба». Семья Шыхлински женат, супругу привез из родного села, вместе учились в школе. В семье четверо детей: трое сыновей и дочь. Старший сын Эмиль и третий по старшинству сын Мутвалы обучались в институте государственного и международного права УрГЮУ им. В. Ф. Яковлева, дочь Айсель училась на журфаке и в магистратуре УрФУ, младший сын обучается в колледже. Все члены семьи являются гражданами России. Последние события Спецоперация по поимке азербайджанцев прошла 27 июня. По слухам, в этот день якобы задержали свыше 50 человек. Среди них искали лиц, причастных к убийствам и покушению в 2001, 2010 и 2011 годах. По подозрению в этом уже арестованы пять азербайджанцев. Подробнее об этом — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге накануне был задержан руководитель азербайджанской диаспоры Шахин Шыхлински. После проведения допроса его отпустили, обвинения ему предъявлены не были. В рамках уголовного дела, возбужденного в отношении его соотечественников, Шыхлински проходит в статусе свидетеля. Биография лидера азербайджанской общины Свердловской области — в материале URA.RU. Ранние годы и образование Шахин Мутвалы оглы Шыхлински родился 20 февраля 1966 года в селе Икинджи Шыхлы Казахского района Азербайджанской ССР. В 1973 году он поступил в среднюю школу, которую окончил в 1983 году. В 1984—1986 годах проходил службу в Советской армии, где занимал должность старшего механика-водителя в звании сержанта. Профессиональная деятельность С 1986 года Шыхлински начал трудовую деятельность в тресте «Свердловскгражданстрой», где был избран секретарем комитета комсомола. Позднее работал руководителем юридического отдела в компании «Е-строй». В 1995 году окончил Уральскую государственную юридическую академию в Екатеринбурге, после чего продолжил обучение в аспирантуре и получил ученую степень. В 1996—1999 годах он был президентом производственно-коммерческой фирмы «Престиж-Сервис». Шыхлински занимал пост заместителя председателя президиума Уральской коллегии адвокатов. Общественная деятельность В 2004 году Шыхлински был избран председателем Уральского окружного совета Всероссийского азербайджанского конгресса (ВАК), в состав которого входят Свердловская, Тюменская, Челябинская, Курганская области, а также Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. В октябре 2004 года он стал вице-президентом ВАК, а в 2007 году был назначен на эту должность повторно. Он принимал участие в работе съездов азербайджанцев мира и Всероссийского азербайджанского конгресса, является членом Координационного совета азербайджанцев мира и консультативного совета по делам национальностей Свердловской области. Награды и признание В марте 2006 года Шыхлински был награжден медалью «Тарагги» («За прогресс») указом президента Азербайджанской Республики. В 2008 году указом губернатора Свердловской области он получил правительственную награду за вклад в развитие экономических и культурных связей между Азербайджаном и Свердловской областью. В 2022 году Ильхам Алиев наградил Шахина орденом «Дружба». Семья Шыхлински женат, супругу привез из родного села, вместе учились в школе. В семье четверо детей: трое сыновей и дочь. Старший сын Эмиль и третий по старшинству сын Мутвалы обучались в институте государственного и международного права УрГЮУ им. В. Ф. Яковлева, дочь Айсель училась на журфаке и в магистратуре УрФУ, младший сын обучается в колледже. Все члены семьи являются гражданами России. Последние события Спецоперация по поимке азербайджанцев прошла 27 июня. По слухам, в этот день якобы задержали свыше 50 человек. Среди них искали лиц, причастных к убийствам и покушению в 2001, 2010 и 2011 годах. По подозрению в этом уже арестованы пять азербайджанцев. Подробнее об этом — в сюжете URA.RU.