Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

В Госдуме думают над возвращением пива на футбольные стадионы

03 декабря 2025 в 16:20
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Практика показала, что за время матча «никто не успеет напиться»

Практика показала, что за время матча «никто не успеет напиться»

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Госдуме обсуждают идею вновь разрешить продажу пива на футбольных стадионах. Об этом сообщил депутат «Единой России» Евгений Ревенко.

«Можно было бы разрешить продажу пиво в перерывах», — сказал Ревенко, передает SHOT. Депутат подчеркивает, что для многих болельщиков выпить пару стаканчиков хмельного на стадионе и посмотреть футбол — это норма. В качестве одного из главных аргументов автор инициативы приводит опыт чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Практика показала, что за время матча «никто не успеет напиться».

Отдельный акцент депутат делает на системе Fan ID. По его словам, в случае инцидентов именно через Fan ID можно будет легко отследить нарушителей и закрыть им доступ на стадионы в будущем. Также, в целях безопасности, депутат предлагает использовать пластиковые стаканчики. По его словам, разрешение пенного напитка поможет привлечь больше фанатов на матчи.

Продолжение после рекламы

Запрет на реализацию алкогольной продукции на спортивных аренах действует в России с 2005 года. Ненадолго он был снят лишь во время проведения крупных международных турниров: Кубка конфедераций 2017 года, чемпионата мира по футболу 2018 года и чемпионата Европы 2020 года.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Комментарии (2)
  • Армавирец.
    03 декабря 2025 16:49
    Давно пора. Кто сильно хочет, тот всё равно проносит на стадион.
  • Оракул
    03 декабря 2025 16:26
    Тарасова правильно сказала, почему на фигурном катании никто не просит пиво.. Туда смотреть ходят, как на искусство, а на футбольном поле у нас сейчас не на что смотреть ..
Добавить комментарий
Следующий материал