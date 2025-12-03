В Госдуме думают над возвращением пива на футбольные стадионы

Практика показала, что за время матча «никто не успеет напиться» Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Госдуме обсуждают идею вновь разрешить продажу пива на футбольных стадионах. Об этом сообщил депутат «Единой России» Евгений Ревенко.

«Можно было бы разрешить продажу пиво в перерывах», — сказал Ревенко, передает SHOT. Депутат подчеркивает, что для многих болельщиков выпить пару стаканчиков хмельного на стадионе и посмотреть футбол — это норма. В качестве одного из главных аргументов автор инициативы приводит опыт чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Практика показала, что за время матча «никто не успеет напиться».

Отдельный акцент депутат делает на системе Fan ID. По его словам, в случае инцидентов именно через Fan ID можно будет легко отследить нарушителей и закрыть им доступ на стадионы в будущем. Также, в целях безопасности, депутат предлагает использовать пластиковые стаканчики. По его словам, разрешение пенного напитка поможет привлечь больше фанатов на матчи.

