В Госдуме думают над возвращением пива на футбольные стадионы
Практика показала, что за время матча «никто не успеет напиться»
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Госдуме обсуждают идею вновь разрешить продажу пива на футбольных стадионах. Об этом сообщил депутат «Единой России» Евгений Ревенко.
«Можно было бы разрешить продажу пиво в перерывах», — сказал Ревенко, передает SHOT. Депутат подчеркивает, что для многих болельщиков выпить пару стаканчиков хмельного на стадионе и посмотреть футбол — это норма. В качестве одного из главных аргументов автор инициативы приводит опыт чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Практика показала, что за время матча «никто не успеет напиться».
Отдельный акцент депутат делает на системе Fan ID. По его словам, в случае инцидентов именно через Fan ID можно будет легко отследить нарушителей и закрыть им доступ на стадионы в будущем. Также, в целях безопасности, депутат предлагает использовать пластиковые стаканчики. По его словам, разрешение пенного напитка поможет привлечь больше фанатов на матчи.
Запрет на реализацию алкогольной продукции на спортивных аренах действует в России с 2005 года. Ненадолго он был снят лишь во время проведения крупных международных турниров: Кубка конфедераций 2017 года, чемпионата мира по футболу 2018 года и чемпионата Европы 2020 года.
- Армавирец.03 декабря 2025 16:49Давно пора. Кто сильно хочет, тот всё равно проносит на стадион.
- Оракул03 декабря 2025 16:26Тарасова правильно сказала, почему на фигурном катании никто не просит пиво.. Туда смотреть ходят, как на искусство, а на футбольном поле у нас сейчас не на что смотреть ..