Песков ответил на главный вопрос после переговоров с Уиткоффом и зятем Трампа: главные заявления Кремля

Песков прокомментировал переговоры между РФ и США, сделал ряд заявлений по Европе и рассказал о планах Путина на 3 декабря

Переговоры с США по урегулированию ситуации на Украине должны проходить в непубличном формате, поскольку это значительно повысит их результативность. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему Кремль не огласил итоги встречи делегаций Москвы и Вашингтона. Он также выразил надежду, что американская сторона будет придерживаться аналогичного подхода.

Такое заявление Пескова прозвучало на фоне встречи, которая состоялась накануне. В ней приняли участие президент РФ Владимир Путин, спецпосланник главы Белого дома Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. После переговоров к прессе вышел помощник главы российского государства Юрий Ушаков, который заявил, что стороны договорились не оглашать результаты беседы. Эти и другие заявления представителя Кремля со встречи с журналистами 3 декабря — в материале URA.RU.

Переговоры по Украине должны проходить в тишине

Переговоры с США по украинскому урегулированию должны проходить в тишине для большей продуктивности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он выразил надежду, что Вашингтон тоже будет придерживаться этого принципа.

«Имеет понимание, что чем в большей тишине будут эти переговоры вестись, тем больше продуктивность этих переговоров. <...> Вот этого принципа [тишины] мы будем придерживаться и надеемся, что и наши американские визави также будут придерживаться этого принципа», — подчеркнул представитель Кремля.

Путин не отвергал план Трампа

Обмен мнениями по мирному плану Трампа между Путиным и Уиткоффом произошел впервые на их встрече. Песков опроверг утверждения, что президент РФ отверг план американского лидера по мирному урегулированию.

«Нет, она (формулировка — прим. URA.RU) не будет правильной. Прямой обмен мнениями [между Путиным и Уиткоффом по плану Трампа] вчера состоялся в первый раз. Что-то было принято, что-то было отмечено как неприемлемое. Это нормальный рабочий процесс», — сказал Песков.

Кремль прокомментировал заявления Рубио о переговорах по Украине

Также пресс-секретарь президента РФ отметил, что заявления госсекретаря США Марко Рубио по итогам переговоров Путина и Уиткоффа не являются журналистскими вбросами. Соединенные Штаты, сказал Песков, тоже не афишируют публично итоги встреч, придерживаясь позиции России. Телефонный разговор Путина с Трампом теоретически возможен в любой момент, но работа идет на экспертном уровне.

«Что касается вбросов. Никакой это не вброс. Это заявление госсекретаря. Мы исходим из того, что лучше, чтобы переговоры велись в тишине. Видим, что и американцы придерживаются этого принципа», — заявил Песков. Также, по его словам, телефонный разговор Путина с Трампом теоретически возможен в любой момент, однако пока работа по украинской тематике идет на экспертном уровне.

Песков о встречах РФ и США по Украине

Россия готова встречаться с США столько, сколько потребуется. Кремль высоко ценит политическую волю Трампа продолжать поиск решений по Украине.

«Мы высоко ценим политическую волю президента США Дональда Трампа продолжать искать [решения по Украине]. Мы признательны за эти усилия и готовы встречаться [с коллегами из США] столько, сколько потребуется», — пояснил пресс-секретарь президента РФ.

Заявления Кремля о Европе

Коррупционный скандал в ЕС

По словам Пескова, коррупционный скандал в ЕС является внутренним делом Брюсселя

Коррупционный скандал в Европе, связанный со структурами Евросоюза — внутреннее дело объединения. По словам представителя Кремля, взяточничество распространено во многих странах. В качестве примера Песков привел недавнюю ситуацию с коррупцией в Киеве, о которой стало известно всему миру.

«Что касается коррупционных скандалов в ЕС — это внутреннее дело Евросоюза. Коррупция — явление, которое есть повсеместно», — сообщил пресс-секретарь президента РФ. Комментируя более широкий контекст, Песков затронул и украинское направление. Он подчеркнул, что коррупция в Киеве и «коррупционные наклонности» украинской элиты давно и хорошо известны на международной арене.

Правоохранительные органы 2 декабря провели обыски в частных домах, в здании дипломатической службы ЕС в Брюсселе, а также в Европейском колледже в Брюгге в рамках расследования по подозрениям в коррупции и мошенничестве. Одновременно были задержаны бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, экс-вице-президент Еврокомиссии Федерика Могерини, а также бывший генеральный секретарь службы внешних связей ЕС Стефан Саннино.

Об одержимости Европы идеей поражения РФ

Европа глубоко неправа, рассчитывая нанести России стратегическое поражение. Так Дмитрий Песков ответил на вопрос о выделении европейскими странами денег на оружие для Украины после переговоров Москвы и Вашингтона.

«Это как раз то, о чем вчера говорил в Центре международной торговли президент Путин. Его спросили, почему европейцы не участвуют в процессе, и вот как раз президент и отметил, что европейцы не участвуют в процессе, потому что они по-прежнему одержимы идеей нанесения стратегического поражения России. Они продолжают действовать в этом русле, и они глубоко в этом неправы», — рассказал Песков.

Отказ Европы от российского газа

По мнению Пескова, отказ от газа РФ ускорит потерю лидирующего потенциала экономики ЕС

Совместное заявление Совета Евросоюза и Европарламента об отказе от российского газа означает закупки топлива у других стран по более высокой цене. Такое решение лишь приведет к падению европейской экономики.

«Значит, Европа будет зависеть от газа, который стоит дороже, чем российский. Европа обрекает себя на более дорогие источники энергии», — сказал Песков. Представитель Кремля также добавил, что это лишь приведет к дальнейшему ускорению процесса утраты европейской экономикой своего лидирующего потенциала.

Кремль готов пустить иностранных журналистов в Красноармейск

Россия не против визита иностранных журналистов в Красноармейск (украинское название Покровск) для освещения обстановки. Однако пока, по словам Пескова, от зарубежных СМИ заявок не поступало.

«Иностранные журналисты пока не заявляли о желании поехать в Красноармейск. Путин не звал иностранную прессу, но желающие могут это сделать. Представители наших СМИ, в свою очередь, продолжают там работать, несмотря на большую опасность. Пока неизвестно о желающих, но мы не сомневаемся, что они появятся», — заявил Песков.

О планах Путина на 3 декабря

Путин в среду примет участие во Всероссийской новогодней акции «Елка желаний». По словам Пескова, глава государства делает это каждый год.

Путин посещает акцию «Елка желаний» ежегодно, подчеркнул Песков

«[Президент РФ] примет участие во Всероссийской новогодней акции „Елка желаний“. Путин это делает ежегодно», — сказал представитель Кремля журналистам.

Кроме того, российский лидер в среду выступит на форуме «Мы вместе» и пообщается с волонтерами. Также Путин наградит лучших добровольцев 2025 года.