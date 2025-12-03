Россиянка победила на международном конкурсе красоты

«Выступать с лентой „Россия“ было для меня принципиальным условием участия. Я горжусь своей страной и рада, что смогла достойно ее представить на международном конкурсе. И, конечно, благодарна организаторам с российской и индийской сторон за представленную возможность и решение всех дипломатических вопросов», — сказала победившая в конкурсе предприниматель из Красноярска Екатерина Никитина. Ее слова приводит пресс-служба организаторов мероприятия. Конкурс проходил на Гоа среди замужних женщин.