Россиянка победила на международном конкурсе красоты
Екатерина Никитина уже имеет победы в других конкурсах красоты
Фото: Пресс-служба «Миссис Россия Мира»
Россиянка одержала победу на конкурсе красоты Mrs. Supranational 2025 в Индии. Об этом URA.RU сообщили российские организаторы конкурса.
«Выступать с лентой „Россия“ было для меня принципиальным условием участия. Я горжусь своей страной и рада, что смогла достойно ее представить на международном конкурсе. И, конечно, благодарна организаторам с российской и индийской сторон за представленную возможность и решение всех дипломатических вопросов», — сказала победившая в конкурсе предприниматель из Красноярска Екатерина Никитина. Ее слова приводит пресс-служба организаторов мероприятия. Конкурс проходил на Гоа среди замужних женщин.
Екатерина Никитина родом из Красноярска, она предприниматель
Для Екатерины было принципиально выступать с надписью «Россия» на ленте
Ранее стало известно, что жительница Казани Диляра Залилиева победила на международном конкурсе красоты для женщин старше 40 лет «Миссис Вселенная Классик 2025». Диляра многодетная мама, она развивает сеть детских садов и школ.
